Medellín recibe a más de 2.000 líderes en el Congreso Nacional de Comerciantes de Fenalco 2025

La capital antioqueña es la anfitriona de más de 2.000 empresarios, líderes políticos, académicos y expertos internacionales que son esperados en el evento gremial más representativo del comercio en Colombia.
El Congreso Nacional de Comerciantes Empresarios de Fenalco, que celebra 80 años, llega con el lema “Construyendo la esperanza y el nuevo rumbo de Colombia”.
“Escogimos Medellín no solo por sus capacidades logísticas, sino como homenaje a la fuerza empresarial de Antioquia. Esta región representa lo mejor del empuje colombiano y queremos hacer visible ese liderazgo, especialmente en un momento en el que el país necesita confianza, unidad y visión a largo plazo”, afirmó Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco.