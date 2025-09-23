“Los colombianos están asfixiados por los impuestos”: presidente de Fenalco sobre la tributaria de Petro

El presidente nacional de Federación Nacional de Comerciantes, (Fenalco), Jaime Alberto Cabal Sanclemente, criticó duramente la reforma tributaria y explicó cuáles son las consecuencias que traería para los comerciantes en caso de aprobarse.
Previo al Congreso de Fenalco, Cabal Sanclemente habló con Vanguardia sobre las principales preocupaciones que tiene ese gremio con la nueva tributaria. Tal y como han advertido expertos y entidades como Anif, el proyecto original de la tributaria concibe que $7,8 billones se obtengan del impuesto al consumo, especialmente de bebidas alcohólicas.
“Los colombianos están asfixiados por impuestos. Muchos de ellos se tuvieron que endeudar para pagar los impuestos de la reforma tributaria de 2022. Terminando gobierno y en una época preelectoral, esta reforma tributaria no tiene ni pies ni cabeza”, dijo Cabal.