Salario mínimo 2026: MinTrabajo calificó como “cobarde y mezquina” decisión de Fenalco de retirarse de las mesas de concertación

La negociación del salario mínimo para 2026 comenzó con un choque entre la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) y el Gobierno Nacional. El gremio anunció su retiro de la mesa de concertación, calificando el proceso de “burla” luego de que circularan rumores de que el presidente Gustavo Petro decretaría y fijaría el aumento en un 11%.

Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, aseguró que el diálogo ha perdido toda validez, pues, dijo, la decisión del Gobierno parece estar definida de antemano. “Fenalco no participará de la discusión porque nos parece que es una burla. Sí o sí ya lo anunció Petro, el salario se dará por decreto y no habrá concertación, ¿para qué una mesa de concertación?”, cuestionó.

Con estas declaraciones, el gremio de los comerciantes dejó en claro su distanciamiento del proceso. Cabal enfatizó en que no participarán en lo que consideran una “simulación de negociación” ni en una “medida populista” con fines electorales, advirtiendo que podría generar efectos inflacionarios.