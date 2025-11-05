x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Fenalco erró en su cálculo: el alza del salario mínimo a $1.800.000 no sería del 26 %, sino del 11 %

EL COLOMBIANO verificó el cálculo con Fedesarrollo y con el mismo Ministerio del Interior. Aquí los detalles.

  • Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco; Armando Benedetti, ministro del Interior. FOTO EL COLOMBIANO Y COLPRENSA.
    Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco; Armando Benedetti, ministro del Interior. FOTO EL COLOMBIANO Y COLPRENSA.
Andrés Villamizar
Andrés Villamizar

Economía

hace 44 minutos
bookmark

El debate del salario mínimo en el último año del Gobierno Petro sigue dando de qué hablar. El más reciente episodio lo protagonizó el ministro del Interior, Armando Benedetti, al publicar un video en el que proyectó un aumento que establecería el salario mínimo en $1,8 millones para 2026.

Una idea que los analistas consultados calificaron como un “exabrupto” y con serias consecuencias para el panorama inflacionario del país, pero que también provocó desinformación difundida por parte del presidente del gremio de comerciantes Fenalco, Jaime Alberto Cabal.

Desde su cuenta de X, el líder gremial aseguró que establecer el salario mínimo en $1.800.000 para 2026 significaría un alza del “26,44% respecto al salario actual”. Y lo calificó como un “sinsentido”.

Añadió: “Usted (Benedetti) demuestra una vez más el desprecio de este gobierno por los canales de diálogo y concertación con el sector privado del país”.

Cabal anotó que subir el salario con una decisión unilateral y de manera “tan desmedida solo puede obedecer a una estrategia populista electoral de engaño o a la ignorancia supina del gobierno”.

El aumento propuesto no sería del 26,4%, si no del 11%

EL COLOMBIANO verificó el cálculo difundido por el presidente de Fenalco y encontró que la afirmación es errónea. El incremento correcto es del 11%, según Fedesarrollo.

El propio director de ese centro de pensamiento, Luis Fernando Mejía, manifestó que esa lectura es “equivocada”. Eso porque Fenalco sacó el dato porcentual con un aumento desde $1.423.000 (salario sin auxilio de transporte) hasta $1.800.000 (salario mínimo proyectado con auxilio de transporte).

La operación correcta debe ser con ambos sueldos sin incluir el subsidio de transporte. En ese orden, la estimación de Benedetti, y que esta redacción confirmó con el Ministerio del Interior, es que el salario suba a $1.580.000 sin el auxilio de transporte (que sería de $220.000), por lo que el aumento es del 11%, coincidiendo con los cálculos de Fedesarrollo.

¿De cuánto era el salario cuando asumió Petro?

En su exposición en video de 1 minuto y 14 segundos, Benedetti anotó que antes de la llegada de Petro a la Presidencia, un trabajador recibía 1 millón de pesos como salario mínimo, pero hoy recibe 1’600.000 pesos, este cálculo (incluyendo auxilio de transporte de $200.000).

Lo cierto es que es una imprecisión, pues en 2022 esa remuneración era de $1.123.000, incluyendo el auxilio de transporte.

Entérese: Ministro Benedetti prevé que el salario mínimo suba a $1,8 millones, ¿qué dicen analistas y sindicatos?

Hay que tener en cuenta que la afirmación de Benedetti puede interpretarse como una propuesta o una proyección, y no como una decisión unilateral que pueda tomar el ministro del Interior.

De hecho, según los artículos 2 y 8 de la Ley 278 de 1996, la fijación del salario mínimo es una función exclusiva de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales (CPCPSL), espacio tripartito integrado por el Gobierno, los gremios empresariales y las centrales obreras. En este escenario se definen las reglas del proceso y los tiempos que guiarán la discusión.

Esa mesa se instalará el 1 de diciembre, fecha en la que comenzará oficialmente la negociación. Durante esta primera sesión, el Dane presentará las cifras del Producto Interno Bruto (PIB) al cierre del tercer trimestre de 2025, junto con los indicadores del mercado laboral y las cuentas nacionales de transferencia, insumos clave para el debate salarial.

En caso de que no se logre un acuerdo entre empresarios y sindicatos, entonces será tarea del Presidente de la República decretar la cifra de ese aumento para el año venidero.

Lea también: El aguacate Hass de Colombia reafirma su liderazgo sostenible en Territorio Aguacate 2025

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida