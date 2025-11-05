Fenalco erró en su cálculo: el alza del salario mínimo a $1.800.000 no sería del 26 %, sino del 11 %

El debate del salario mínimo en el último año del Gobierno Petro sigue dando de qué hablar. El más reciente episodio lo protagonizó el ministro del Interior, Armando Benedetti, al publicar un video en el que proyectó un aumento que establecería el salario mínimo en $1,8 millones para 2026.
Una idea que los analistas consultados calificaron como un “exabrupto” y con serias consecuencias para el panorama inflacionario del país, pero que también provocó desinformación difundida por parte del presidente del gremio de comerciantes Fenalco, Jaime Alberto Cabal.
Desde su cuenta de X, el líder gremial aseguró que establecer el salario mínimo en $1.800.000 para 2026 significaría un alza del “26,44% respecto al salario actual”. Y lo calificó como un “sinsentido”.