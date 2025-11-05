Fenalco erró en su cálculo: el alza del salario mínimo a $1.800.000 no sería del 26 %, sino del 11 %

El debate del salario mínimo en el último año del Gobierno Petro sigue dando de qué hablar. El más reciente episodio lo protagonizó el ministro del Interior, Armando Benedetti, al publicar un video en el que proyectó un aumento que establecería el salario mínimo en $1,8 millones para 2026. Una idea que los analistas consultados calificaron como un “exabrupto” y con serias consecuencias para el panorama inflacionario del país, pero que también provocó desinformación difundida por parte del presidente del gremio de comerciantes Fenalco, Jaime Alberto Cabal. Desde su cuenta de X, el líder gremial aseguró que establecer el salario mínimo en $1.800.000 para 2026 significaría un alza del “26,44% respecto al salario actual”. Y lo calificó como un “sinsentido”.

Añadió: “Usted (Benedetti) demuestra una vez más el desprecio de este gobierno por los canales de diálogo y concertación con el sector privado del país”. Cabal anotó que subir el salario con una decisión unilateral y de manera “tan desmedida solo puede obedecer a una estrategia populista electoral de engaño o a la ignorancia supina del gobierno”.

El aumento propuesto no sería del 26,4%, si no del 11%

EL COLOMBIANO verificó el cálculo difundido por el presidente de Fenalco y encontró que la afirmación es errónea. El incremento correcto es del 11%, según Fedesarrollo. El propio director de ese centro de pensamiento, Luis Fernando Mejía, manifestó que esa lectura es “equivocada”. Eso porque Fenalco sacó el dato porcentual con un aumento desde $1.423.000 (salario sin auxilio de transporte) hasta $1.800.000 (salario mínimo proyectado con auxilio de transporte).

La operación correcta debe ser con ambos sueldos sin incluir el subsidio de transporte. En ese orden, la estimación de Benedetti, y que esta redacción confirmó con el Ministerio del Interior, es que el salario suba a $1.580.000 sin el auxilio de transporte (que sería de $220.000), por lo que el aumento es del 11%, coincidiendo con los cálculos de Fedesarrollo.

¿De cuánto era el salario cuando asumió Petro?