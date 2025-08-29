Jhon Durán se quedó sin técnico: Fenerbahçe despidió a Mourinho

El entrenador portugués José Mourinho, que tras ser cesado por la Roma buscaba un impulso a su larga carrera en Estambul, fue despedido también por el Fenerbahçe, equipo en el que juega el colombiano Jhon Durán. Llevaba un año dirigiendo al gigante turco, sin haber logrado el más mínimo título.
La puntilla la recibió Mourinho el miércoles al quedar eliminado en la previa de la Liga de Campeones, tras perder 1-0 en Lisboa contra el Benfica (0-0 en la ida), curiosamente, el gran rival del Oporto, club en el que el técnico se dio a conocer.
Más allá de las dificultades en la escena europea, Mourinho fue incapaz la temporada pasada de hacer que el Fenerbahçe volviese a ganar el campeonato turco, algo que el club estambuliota no logra desde 2014, aunque sigue siendo el segundo equipo con más ligas turcas, 19, a seis del Galatasaray.