El Niño amenaza con temperaturas récord y radiación extrema al Valle de Aburrá hasta 2027

En Medellín y los municipios del Valle de Aburrá ya se siente con fuerza el fenómeno de El Niño: más horas de sol, temperaturas al alza y una reducción de la humedad del suelo y de las lluvias acumuladas. Pero se espera que el fenómeno se intensifique todavía más, y con él, sus efectos.
Según el análisis más reciente del Sistema de Alertas Tempranas del Valle de Aburrá (Siata), existe una probabilidad superior al 90% de que el evento alcance una intensidad muy fuerte entre septiembre de 2026 y febrero de 2027.
Hay otro dato que llama aún más la atención: los modelos estiman en 69% la probabilidad de que El Niño alcance una intensidad histórica, superior a la de los eventos registrados desde 1950.
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