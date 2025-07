Feria Aérea de Rionegro arrancó con revista aérea, anuncio de los Gripen y un desplante

En los actos de inauguración de la Feria no estuvieron ni el gobernador Andrés Julián Rendón ni el alcalde de Rionegro, Jorge Rivas. Resulta que no los incluyeron los de Protocolo de la Presidencia de la República, pese a que ambas administraciones hicieron aportes para la organización. Desde la Gobernación señalaron que si bien es importante que el evento lo pueda disfrutar la gente estos cinco días, lamentaron que no se respetaran los protocolos. “Pese a que las autoridades locales (departamento, Medellín y Rionegro) son grandes impulsores (y patrocinadores) de la Feria Aeronáutica, no fueron tenidos en cuenta ni en el acto protocolario ni en nada de la Feria por los organizadores”, señalaron.

Se conoció que al gobernador Rendón sí le llegó una invitación para el acto inaugural, pero no en los actos en los que participaría directamente el Presidente con la delegación sueca, sino que recibió un correo electrónico con una invitación general, la cual declinó. Rivas lamentó que uno de los certámenes más importantes, que se hace cada dos años en su municipio, se haya politizado, de manera que se desconoció la gestión de las autoridades regionales.