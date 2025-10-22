¿Es mujer y busca trabajo? Se le tiene. Este miércoles hay “empleatón” para mujeres de Medellín con 6.200 vacantes

La Alcaldía de Medellín abrió este miércoles las puertas del primer Festival “Medellín para Todas: la fuerza que somos”, una jornada gratuita que se realizará en Plaza Mayor y extenderá durante todo este día y cuyo principal atractivo es la ‘empleatón’ con la que se busca colocar a las mujeres en alguna de las 6.200 vacantes laborales disponibles.
Además, habrá asesorías en empleabilidad, así como 500 opciones de educación superior sin costo y en cursos cortos modulares de la mano de Sapiencia. También habrá espacios destinados a la asesoría en salud física y mental, zonas de emprendimiento, autocuidado y bienestar.
Pico y Placa Medellín
viernes
3 y 4
3 y 4