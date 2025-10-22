¿Es mujer y busca trabajo? Se le tiene. Este miércoles hay “empleatón” para mujeres de Medellín con 6.200 vacantes

La Alcaldía de Medellín abrió este miércoles las puertas del primer Festival “Medellín para Todas: la fuerza que somos”, una jornada gratuita que se realizará en Plaza Mayor y extenderá durante todo este día y cuyo principal atractivo es la ‘empleatón’ con la que se busca colocar a las mujeres en alguna de las 6.200 vacantes laborales disponibles. Además, habrá asesorías en empleabilidad, así como 500 opciones de educación superior sin costo y en cursos cortos modulares de la mano de Sapiencia. También habrá espacios destinados a la asesoría en salud física y mental, zonas de emprendimiento, autocuidado y bienestar.





El Festival gratuito reúne a más de 100 aliados públicos, privados y comunitarios, con el propósito de generar oportunidades reales de empleo, educación y bienestar para las mujeres.



Este espacio es de gran importancia para la ciudad, pues si bien hoy Medellín hoy registra una tasa de desempleo mínima histórica del 6,4% para el último trimestre medido por el DANE. La tasa de desempleo de las mujeres es de 7,4 %, que si bien también un mínimo histórico, llama la atención su superioridad ante la tasa general.



“El festival cuenta demás, incluye un homenaje a mujeres decididas que han retomado sus estudios y se están formando para fortalecer su autonomía económica y personal”, señalaron la Alcaldía de Medellín y la Secretaría de las Mujeres.

El Festival Medellín para Todas reúne a aliados como Comfenalco Antioquia, la Agencia de Educación Postsecundaria -Sapiencia-, Sura Asset Management, el Área Metropolitana y la Alianza por la Igualdad de Género, entre otros, y ofrece servicios de salud, autocuidado, cultura, recreación y emprendimiento. La jornada culminará con la Gran Noche de las Mujeres, una ceremonia de reconocimiento a los talentos y liderazgos femeninos que transforman la ciudad.