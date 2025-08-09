Feria de las Flores 2025: Lokillo y Jotapé causaron furor con su show en el Festival de la Trova en Medellín

Ambos artistas tienen historia en este certamen: Lokillo ha ganado el festival en dos ocasiones, mientras que Jotapé lo ha hecho tres veces. Esta vez, aunque no competían, sino que estuvieron presentes como jueces, ofrecieron un show de media hora que fue un viaje por diferentes estilos de improvisación musical de Colombia.

El evento se realizó en el marco del Parque Cultural Nocturno de la Feria de las Flores este viernes en el escenario de la Plaza Gardel.

En medio de la lluvia, el humorista y trovador Yedinson Floréz, más conocido como Lokillo, junto a su colega Jotapé Martínez, encendieron la noche final del Festival Nacional de la Trova de Medellín 2025 con un Espectáculo de improvisación.

El espectáculo, que duró media hora, comenzó con un verso coliao, una forma de canto improvisado típica del contrapunteo llanero,en la que dos intérpretes se enfrentan en un duelo de ingenio, rimas y humor.

Luego, cambiaron a rendir homenaje a la costa caribeña con una piquería vallenata, un estilo similar al contrapunteo, pero propio del vallenato, donde los juglares miden su talento entre bromas y sátiras cantadas.

Los trovadores sorprendieron al público con secciones de freestyle al mejor estilo de la FMS (Freestyle Master Series, competencia internacional de rap improvisado), incorporando rimas rápidas y dobletempo, una técnica de improvisación a gran velocidad que exige precisión y agilidad mental.

También hubo espacio parala trova paisa tradicional,en la que se improvisan cuartetas con picardía y humor, y para La llamada encuentra doble tempo, que mezcla la métrica paisa con la velocidad del rap.

"Aprovechen ese talento que tenemos los trovadores para destacar en otras disciplinas. La trova ha dado libretistas, humoristas, músicos, cantantes, imitadores”, dijo Lokillo durante su presentación.

El público, que aguantó la llovizna sin moverse de la Plaza Gardel, respondió con aplausos, risas y ovaciones. Entre los invitados de la jornada también se presentó Alex Martínez. Entre la audiencia también estuvo el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez y Valentina Taguado, participante de Máster Chef Celebrity.

