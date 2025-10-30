Con obras inéditas se inaugura la primera exposición de Fernando Botero en Azerbaiyán

Las obras del maestro antioqueño Fernando Botero se expondrán por primera vez en Azerbaiyán, como parte de la celebración del “Fin de Semana del Arte” el Centro Heydar Aliyev de Bakú, la capital de este país.
La muestra, titulada El triunfo de la forma, incluye más de 100 obras que recorren 70 años de trayectoria artística. Están algunas de sus pinturas más representativas, pero hay también obras inéditas que la familia del maestro encontró enrolladas en su estudio después de su muerte.
A propósito de la exposición, que se inaugura este viernes, EL COLOMBIANO habló con Lina Botero, hija de Fernando Botero y quien lidera la fundación.