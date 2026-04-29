Contrastes en Turquía: Sosa defendió el liderato y a Gaviria se le escapó el sprint

Fernando Gaviria (Caja Rural) evidencia hambre de triunfo, el cual se le resiste desde hace ya dos años.

En el Tour de Turquía, que domina su compatriota Iván Ramiro Sosa (Equipo Kern Pharma), el velocista antioqueño alcanzó a ilusionar con victoria este miércoles pero fue rebasado poco antes de la meta.

En la cuarta fracción de 130.4 kilómetros entre Marmaris y Fethiye, Gaviria, que con 52 conquistas es el segundo colombiano más ganador en la historia del ciclismo profesional detrás de Nairo Quintana (53), arrancó demasiado pronto en busca del primer lugar de la fracción, a unos 400 metros de la línea de llegada, pero el sprint se le hizo bastante largo, siendo sobrepasado finalmente por el resto de oponentes.

El nacido en el municipio de La Ceja cruzó en el puesto 16, con el mismo tiempo del vencedor, el polaco Stanisław Aniołkowski (Cofidis), quien registró un tiempo de 2h:52.50, tras promediar 45 kilómetros por hora en ese tramo final de la prueba.

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En la presente temporada, Fernando acumula tres top-5, siendo segundo en una fracción del Tour of Omán y en la Ronda de Limburgo, sumado al quinto puesto en el Panamericano en Córdoba.

Sosa, por su parte, protegió el primer lugar de la general, en la que aventaja por 13 segundos al australiano Sebastian Berwick (Caja Rural) y por 21 al francés Nicolas Breuillard (TotalEnergies).

“Junto a mis compañeros creo que tendremos más opciones de pelear por el triunfo en este Tour de Turquía”, comentó Sosa, quien ya había demostrado su gran nivel durante el Nacional en Cundinamarca, donde fue subcampeón. Además, en la Clàssica Terres de l’Ebre, en España, fue quinto en marzo.

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Este jueves, en la quinta fracción en Turquía, se tendrá un recorrido ondulado, con dos premios de montaña de segunda categoría. Serán 180.7 km entre Patara y Kemer, donde se espera otro final masivo y con Gaviria al acecho del primer puesto. Sosa, entre tanto, buscará seguir en la cima. Mientras que Juan Guillermo Martínez (Picnic) se retiró tras sufrir una caída.