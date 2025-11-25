Fernando Gaviria deja el Movistar para correr en el Caja Rural

El ciclista colombiano Fernando Gaviria, uno de los mejores velocistas del pelotón en la última década, correrá a partir de la próxima temporada en el Caja Rural, anunció este martes la formación española.

Gaviria, de 31 años y nacido en el municipio antioqueño de La Ceja, corrió en las últimas tres temporadas para otro equipo español, el Movistar.

Por primera vez desde que debutó como profesional, el paisa no correrá en un elenco World Tour, la primera división del ciclismo mundial.

El Caja Rural es una formación con licencia UCI Pro Team, la segunda división ciclista. Su participación en las grandes carreras, incluidas las tres vueltas de 21 días, depende de las invitaciones de los organizadores.

“Lo que más me motivó a unirme a Caja Rural–Seguros RGA fue la conversación que mantuve con ellos, en la que percibí una gran ilusión por mi incorporación. Me pareció una oportunidad muy interesante y confío en dar lo mejor de mí”, declaró el colombiano, citado en el comunicado del equipo.

“De cara a la próxima temporada, mi objetivo es trabajar bien, ayudar al equipo en todo lo que pueda e intentar lograr victorias. Disputar una gran vuelta sería especial y en el caso de la Vuelta a España, poder luchar por conseguir el triplete de victorias en grandes vueltas sería realmente emocionante”, añadió.