¡Qué nota! Fernando González, quien fuera la voz del Combo de las Estrellas, fue dado de alta

Este fin de semana se conocía el estado de salud del intérprete paisa Fernando González, una de las voces más recordadas de la música en Medellín tras pertenecer por varios años al Combo de las Estrellas y luego, más adelante, a su propio grupo: Fernando González y el combo qué nota.

El cantante medellinense fue intervenido quirúrgicamente y el sábado dio un parte de tranquilidad luego de que salieran a flote múltiples versiones y preocupaciones por su estado de salud.

“Estuve un poco enfermo. Tuve una cirugía, pero ya estoy aquí bien. Estoy aquí en la habitación y vamos para adelante”, dijo.