Juzgado absolvió a exembajador Fernando Sanclemente por caso “narcofinca”

Una jueza de Bogotá determinó este jueves que el exembajador Fernando Sanclemente no es responsable de los señalamientos formulados por la Fiscalía en el caso conocido como la “narcofinca” de Guasca, en Cundinamarca.

La decisión judicial favorece al exdiplomático frente al delito de destrucción, ocultamiento o supresión de material probatorio, cargo que había sido presentado por el ente acusador tras el hallazgo de un laboratorio para procesar cocaína en una propiedad vinculada a Sanclemente.

La investigación, que se extendió durante seis años, sostenía que el exembajador habría ordenado eliminar computadores, memorias USB y otros objetos para borrar posibles evidencias relacionadas con la producción de estupefacientes en la finca de Fernando Sanclemente.

No se pierda: Acusan al exembajador Fernando Sanclemente por caso de “Narcofinca”

En el operativo realizado el 12 de febrero de 2020, las autoridades encontraron un laboratorio clandestino y cerca de nueve kilos de cocaína y pasta base.

Según la tesis de la Fiscalía, también se habría dispuesto la destrucción de pertenencias del mayordomo Laureano Martínez (hoy condenado), elementos que podían resultar relevantes para identificar a los responsables de la actividad ilegal y establecer el alcance de la operación narcotraficante.

Sin embargo, la jueza concluyó que la Fiscalía no pudo probar los señalamientos contra Sanclemente y que, por el contrario, “no existían pruebas suficientes para demostrar, más allá de toda duda razonable”, que el exdiplomático hubiera dado instrucciones para alterar o desaparecer evidencia.

Lea también: Embajador de Colombia en Uruguay renuncia por hallazgo de droga en finca de su familia

Tras conocerse la decisión, el abogado defensor Iván Cancino aseguró que el fallo confirma que su cliente nunca participó en actividades relacionadas con el laboratorio ni intervino en la eliminación de pruebas.