Medio siglo de sudor y proezas: la odisea para construir el Ferrocarril de Antioquia

En 1876, en lo más tupido del monte, el ingeniero cubano Francisco Javier Cisneros estuvo a punto de morir. Una fiebre repentina lo tumbó cuando apenas comenzaba a dirigir la obra que debía cambiar para siempre el destino de Antioquia: el Ferrocarril. Dos años antes había firmado el contrato para construir la vía, pero ahora, postrado y sin cuadrillas a su cargo, veía cómo el proyecto quedaba paralizado por una nueva guerra civil que obligó a despedir a todos los trabajadores.
El plan inicial hablaba de 190 kilómetros de rieles entre el valle de Aburrá y el río Magdalena, calculados para ocho años y medio de trabajo. En la práctica, serían más de cinco décadas de tropiezos, bancarrotas y hazañas de ingeniería. Solo en 1929, tras medio siglo de espera, Medellín logró una salida ininterrumpida hacia el mundo exterior.
El primer riel del Ferrocarril de Antioquia se clavó en Remolino Grande —nombre que poco después cambiaría a Puerto Berrío, en honor a Pedro Justo, el gobernador que contrató la obra con Cisneros— durante un acto simbólico el 29 de octubre de 1875. Sin embargo, un año más tarde la empresa estaba todavía lejos de tener diseños definitivos.
