¿El Ferxxo cacheteó a Blessd? Crecen los rumores del posible golpe

3 y 4
3 y 4
0 y 2
0 y 2
1 y 8
1 y 8
5 y 7
5 y 7
no
6 y 9
6 y 9
Temas recomendados
Fifa confirmó que ya van 30 selecciones confirmadas en la cita de Canadá, México y Estado Unidos del próximo año. ¿Por qué el triunfo fue tan importante y qué récord histórico logró La Roja?
El Gobierno fijó arancel del 0% para 76 insumos agropecuarios durante un año, buscando reducir costos, mejorar competitividad y fortalecer la producción nacional.
El presidente reconoció haber autorizado la ofensiva contra un campamento de la estructura armada Estado Mayor Central (EMC), en el Guaviare, bajo el mando de Iván Mordisco.
Firmas globales como Hitachi están fabricando transformadores en Colombia para garantizar el funcionamiento energético de los centros de datos de inteligencia artificial en el mundo, empresas nacionales como Rymel y Tesla suben exportaciones. Aquí la historia.