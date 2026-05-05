Festival de Tango de Medellín: programación e invitados de 2026

“Nos alegra profundamente celebrar 20 años del Festival Internacional de Tango de la ciudad, además hacerlo de la mano de este proceso de declaratoria de Patrimonio del Distrito”, dijo el secretario de Cultura, Santiago Silva Jaramillo, durante el evento.

En un evento organizado el 5 de mayo por la Secretaría de Cultura de Medellín, se anunció la postulación del tango a la lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial del Distrito. El documento será presentado en el primer semestre de 2026 ante el Consejo Distrital de Patrimonio Cultural. De ser aprobado, contaron los funcionarios, se avanzará en la formulación de un Plan Especial de Salvaguardia y en 2027 se evaluará su inclusión definitiva. Actualmente, el proceso se encuentra en su fase inicial.

El tango hace parte de la historia cultural de Medellín. Esa realidad que se percibe en los bares Málaga y Homero Manzi, en las milongas y los grupos de baile, se confirma cada año durante la realización del Festival Internacional de Tango, que este año celebrará su edición 20 desde el lunes 8 al domingo 14 de junio. La programación de este año incluirá más de 40 actividades entre formación, circulación artística, memoria y apropiación ciudadana, con participación de artistas locales, nacionales e internacionales.

Entre las actividades destacadas de este año del Festival, del lunes 8 al miércoles 10 de junio se realizarán el Campeonato de Baile y el Concurso de Canto en el Teatro Pablo Tobón Uribe. Ambos eventos tendrán entrada libre e incorporarán por primera vez categorías para jóvenes y adultos.

El martes 9 de junio se llevará a cabo una gala conmemorativa en el Teatro Metropolitano, con la participación de la Filarmónica de Medellín. En este concierto estarán los músicos Emiliano Greco, Nicolás Enrich y el cantante Marcelo Tomassi. También participarán los bailarines Bárbara Ferreyra y Agustín Agnez, campeones mundiales de Tango de Pista 2021, junto a Alejandra Mantiñan y Leandro Gómez.

La programación también incluye más de 20 propuestas artísticas locales seleccionadas a través de la Convocatoria de Estímulos para el Arte y la Cultura, además de actividades académicas, proyecciones de cine y espacios formativos.

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Entre los eventos abiertos al público se encuentran la Gran Milonga del Festival, que contará con la presentación de Pablo Valle Sexteto, y la Tangovía en el barrio Manrique, programada para el viernes 12 de junio. Este último es uno de los espacios tradicionales del festival y convoca a la comunidad en torno al baile y la música en espacio público.

El cierre de la programación incluirá un concierto en la Plaza Gardel, a cargo de la Orquesta de Tango de la Red de Escuelas de Música de Medellín, bajo la dirección del maestro Andrés Linetzky como invitado especial.

Con esta edición, el festival busca consolidar su papel en la difusión del tango en la ciudad, al tiempo que avanza en su reconocimiento como manifestación cultural con valor patrimonial.