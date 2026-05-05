Festival de Tango de Medellín: programación e invitados de 2026

El tango hace parte de la historia cultural de Medellín. Esa realidad que se percibe en los bares Málaga y Homero Manzi, en las milongas y los grupos de baile, se confirma cada año durante la realización del Festival Internacional de Tango, que este año celebrará su edición 20 desde el lunes 8 al domingo 14 de junio. La programación de este año incluirá más de 40 actividades entre formación, circulación artística, memoria y apropiación ciudadana, con participación de artistas locales, nacionales e internacionales.
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En un evento organizado el 5 de mayo por la Secretaría de Cultura de Medellín, se anunció la postulación del tango a la lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial del Distrito. El documento será presentado en el primer semestre de 2026 ante el Consejo Distrital de Patrimonio Cultural. De ser aprobado, contaron los funcionarios, se avanzará en la formulación de un Plan Especial de Salvaguardia y en 2027 se evaluará su inclusión definitiva. Actualmente, el proceso se encuentra en su fase inicial.
“Nos alegra profundamente celebrar 20 años del Festival Internacional de Tango de la ciudad, además hacerlo de la mano de este proceso de declaratoria de Patrimonio del Distrito”, dijo el secretario de Cultura, Santiago Silva Jaramillo, durante el evento.