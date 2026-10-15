El Festival Agroecológico trae el campo antioqueño a Medellín

El sábado 17 de octubre, de 9:00 a. m. a 8:00 p. m., la plazoleta del barrio Carlos E. Restrepo, en Medellín, recibirá el 18° Festival Agroecológico, donde 40 iniciativas campesinas de distintos municipios de Antioquia venderán sus productos y compartirán sus saberes. Es un festival que nació hace 30 años en las montañas de San Cristóbal, uno de los corregimientos de Medellín, y que esta vez baja a la ciudad.
En el mercado encontrará café, cacao, miel, semillas, plantas medicinales, plántulas de árboles nativos, hortalizas, frutas, jabones artesanales, tortas, dulces de frutas y pan de masa madre, entre otros productos. Además, habrá talleres, conversatorios, espacios de trueque y presentaciones de músicas campesinas y de los Andes.
El festival es una iniciativa de la Corporación Ecologista y Feminista Penca de Sábila, una organización sin ánimo de lucro de Medellín fundada en 1988. Esta edición se hace en alianza con la Fundación Mi Sangre, que en Medellín ejecuta Futuros Urbanos, un programa global que impulsa sistemas alimentarios más resilientes, regenerativos e inclusivos.