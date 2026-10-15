Música y cerveza: la programación del Festival de la Cerveza Artesanal de La Estrella

Para quienes gustan de la cerveza o buscan un plan distinto para el fin de semana, el municipio de La Estrella, en el sur del Valle de Aburrá, realizará este viernes 16 y sábado 17 de octubre el Festival de la Cerveza.

Según la Administración Municipal, el evento reúne entretenimiento, oferta comercial y apoyo a los emprendedores de La Romería, y hace parte de las acciones para fortalecer el desarrollo económico del municipio y dar visibilidad a los negocios locales.

Según explicaron, la idea es que la programación cultural y musical también conecte a los visitantes con los productos y servicios de los comerciantes de La Estrella.

La música abrirá el viernes con Salsa al Parque, una noche con Camila DJ, Pecho El Diferente y un grupo de salsa en vivo. El sábado seguirá la Noche de Clásicos, con las presentaciones de Vicky Tru, El Clásico Herrera y King-K Band.

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La Alcaldía señaló que desde la Secretaría de Desarrollo Económico se promueven estrategias para conectar las actividades del municipio con las oportunidades comerciales de sus emprendedores.

Por eso invita a los siderenses y visitantes a programarse, reunirse con familiares y amigos, y apoyar el comercio local. Su lema para el festival: “En La Estrella, la cerveza artesanal también mueve la economía”.