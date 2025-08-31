Esta semana es el Festival de Cine Afro Kunta Kinte en Medellín

Esta semana, del 3 al 7 de septiembre, Medellín se vestirá de cine afro con la novena edición del Festival Internacional de Cine Comunitario Afro – Kunta Kinte (FICCA KK 2025), una cita que, más que una programación cultural, se ha convertido en un espacio para reencontrarse con las memorias, las luchas y las identidades afrodescendientes que habitan la ciudad y el continente. Bajo la consigna “Formas de habitar los territorios”, el festival invita a vivir cinco días de películas, talleres, exposiciones y música en distintos escenarios.
El punto de partida será el miércoles en el Centro de Desarrollo Cultural de Moravia, donde se abrirá la exposición fotográfica Formas de habitar los territorios. Allí se verán los resultados de procesos comunitarios de imagen y video desarrollados durante el último año con niñas, niños y adolescentes afrodescendientes de barrios populares.
Esa jornada inaugural contará con la presencia de Ramón Emilio Perea, director del festival, y de invitados como Betsy Rentería, Wilsao Ibargüen y Kevin B. Jones, además de la presentación cultural de Krynsoul (Katerynn Moreno). El plato fuerte será la proyección del documental Beba, del director Jhonny Hendrix Hinestroza, quien dialogará con el público sobre su obra y la importancia de las narrativas afro en el cine contemporáneo.