El Festival de Cine y Video de la Comuna 13 llega a los 15 años y celebra con un homenaje a las mujeres

El Festival de Cine y Video Comunitario de la Comuna 13 ‘La otra historia’ corrió su telón en la tarde de este lunes y, en su versión número 15, mantendrá sus proyectores prendidos hasta el sábado en varios escenarios.
La inauguración fue en la Ciudadela Educativa C4TA con los invitados especiales nacionales y la proyección de la película Amor, mujeres y flores.
En este momento sería el festival audiovisual con más años que se realiza de manera ininterrumpida en Medellín, pero también es el momento de pensar en qué le ha dejado a la Comuna 13 y a la ciudad. Fernando Avendaño, director de la corporación Full Producciones, la entidad detrás del evento, responde:
¿Qué le ha quedado a la comunidad en estos 15 años?
“Bueno, pues hay una cultura audiovisual en la comuna a través de lo que hemos hecho a nivel de formación de públicos, de generación de audiencias; además, hay siete (carreras) medias técnicas en audiovisuales en la comuna que han sido priorizadas por instituciones educativas, pero también existe una capacidad instalada en organizaciones públicas y privadas que han visto en el festival la posibilidad de de promover la exhibición cinematográfica.
También está “El otro rollo de la 13”, que es una articulación que nace en el año de pandemia precisamente, alrededor de 12 entidades que están alrededor del festival de cine. Ahí se cuentan la Ciudadela Educativa C4TA, el Parque Biblioteca San Javier, la Biblioteca Centro Occidental de Comfenalco; la Casa de la Cultura de los Alcázares, la Asociación Cristiana de Jóvenes, la corporación Sal y Luz, Corporación Recreando, Casa Colacho, Casa Morada, las IE Las Independencias, Eduardo Santos y Lola González que pese a no ser de la comuna 13 está en la frontera con la comuna 12 y participa activamente en el festival”.