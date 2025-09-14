Nuevo récord: el primer día del Festival Cordillera recibió a 42.000 personas

La cuarta edición del Festival Cordillera comenzó este fin de semana con una asistencia de 42.000 personas en la primera jornada, la asistencia más alta registrada en un día hasta ahora. La primera noche reunió a más de 20 artistas en cinco escenarios.
Entre los protagonistas de la apertura estuvieron Rubén Blades, Carlos Vives, Miguel Bosé, Silvana Estrada, Paulo Londra, Crudo Means Raw y UB40, que marcaron el inicio de un encuentro musical que se consolida como referente de los sonidos latinoamericanos.