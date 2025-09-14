Nuevo récord: el primer día del Festival Cordillera recibió a 42.000 personas

La cuarta edición del Festival Cordillera comenzó este fin de semana con una asistencia de 42.000 personas en la primera jornada, la asistencia más alta registrada en un día hasta ahora. La primera noche reunió a más de 20 artistas en cinco escenarios. Lea además: Así se vivió la primera noche del Festival Cordillera 2025: entre leyendas latinas, un anuncio de Carlos Vives y una apuesta verde histórica Entre los protagonistas de la apertura estuvieron Rubén Blades, Carlos Vives, Miguel Bosé, Silvana Estrada, Paulo Londra, Crudo Means Raw y UB40, que marcaron el inicio de un encuentro musical que se consolida como referente de los sonidos latinoamericanos.

De acuerdo con el Observatorio de Desarrollo Económico de Bogotá, el evento tendrá un impacto económico total estimado de $74,6 mil millones de pesos, lo que representa un aumento del 25,9 % frente a la edición 2024. Se espera la asistencia de cerca de 90.000 personas: 51.600 residentes de Bogotá y 38.400 turistas nacionales e internacionales. Estos últimos impulsarán especialmente la hotelería, con un gasto promedio proyectado de $445.000 en alojamiento.

“Eventos como el Festival Cordillera demuestran que la cultura es un motor de desarrollo económico para Bogotá. No solo atraen a miles de visitantes que consumen en nuestros restaurantes, hoteles y comercios, sino que generan empleo, activan la economía de los barrios y posicionan a la ciudad como un destino cultural de talla mundial”, señaló Pilar Torres Alvarado, subdirectora de Estudios Estratégicos de la Secretaría de Desarrollo Económico.

¿Qué pasó en el primer día del Festival Cordillera?