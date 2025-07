Voces de Colombia y el mundo se escucharán en el Festival de Poesía de Medellín

Al describir su obra, el poeta señaló que su escritura no se restringe a un solo registro ni se limita a una temática. Su poesía abarca tanto aspectos personales como reflexiones sobre la violencia, la soledad, el erotismo y los escenarios de la vida cotidiana. En su trayectoria ha publicado los libros Diccionario de humana anatomía , Poemas de la sierra , Tiempo reunido y Vanas gentes . El último título contiene del principio al fin poemas que reflexionan sobre el papel de los poetas en el mundo actual.

Según dijo Juan Aurelio, este tipo de encuentros permite a los escritores ampliar sus perspectivas en una época caracterizada por la introspección individual, a pesar del crecimiento de la conectividad digital. Para él, los festivales son una oportunidad de intercambio directo entre personas dedicadas a diversas formas de creación, no solo artística. En su opinión, estas interacciones permiten entender mejor los conflictos, las tensiones y los contextos que trascienden las fronteras nacionales, lo que enriquece la producción poética.

La española María Sánchez es veterinaria y poeta. De ahí que su trabajo literario se nutra de las vivencias de los campesinos españoles. Autora de los poemarios Cuaderno de campo y Fuego en la sed, así como de los libros Tierra de mujeres y Almáciga, su trabajo se ha interesado en recuperar, preservar y visibilizar el conocimiento rural, las expresiones del campo y los saberes comunitarios que están en riesgo de desaparecer.

Almáciga es el libro que revela la catadura estética y vital de Sánchez. Este trabajo consiste en la recolección y clasificación de palabras del ámbito rural que no aparecen en los diccionarios oficiales, incluyendo términos de lenguas minoritarias en el Estado español, como el asturiano, el extremeño o el catalán. Este proyecto tiene una extensión digital a través de una página web en la que personas de diversas regiones pueden enviar expresiones, palabras y dichos que han dejado de usarse debido a los cambios en las formas de vida y al envejecimiento de quienes las utilizaban.

Lea aquí: Estas son cinco poetas antioqueñas que vale resaltar

Entre los términos rescatados por Sánchez se encuentra “cocirar”, usado en Aragón y Cataluña para describir el acto de salir a vigilar con atención el entorno, revisar el huerto o comprobar que los animales están bien. También destaca palabras ligadas al trabajo comunitario como “atornallón”, “pendera” o “arroga”, utilizadas en distintas regiones para referirse a faenas colectivas organizadas entre vecinos, sin intermediación económica directa.

La escritora subraya que su interés no radica en rechazar la tecnología, sino en evitar el menosprecio a los conocimientos del pasado, que —según afirma— muchas veces no se enseñan en la universidad, sino que se transmiten por la experiencia de vivir en la tierra. “La tecnología no nos da tomates”, dijo, insistiendo en la importancia de valorar lo que permite la alimentación diaria.

Sánchez también se refirió a la forma en que muchas lenguas minoritarias fueron desplazadas durante la dictadura en España, y cómo hoy en día observa un resurgir del orgullo por escribir en idiomas como el asturiano y el extremeño. En su opinión, este fenómeno está vinculado con la revalorización de las culturas periféricas y rurales.

Seguro le interesa: Las nuevas voces de la poesía antioqueña

Durante su participación en el festival en Medellín, expresó su sorpresa ante la acogida del público. Destacó el interés sostenido por la poesía durante un recital de tres horas en el auditorio, y comparó esta experiencia con la recepción más contenida que suele encontrar en eventos similares en España. También compartió su interés por conocer más de la poesía colombiana, y mencionó que espera aprovechar su estancia en la ciudad para acercarse a autores nacionales, entre ellos a Fernando González.

Sánchez ha participado en varios festivales internacionales no solo como poeta, sino también como autora de otros géneros literarios. Considera estos eventos como espacios de diálogo que permiten conocer otras lenguas, miradas y formas de escribir.