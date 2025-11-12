x

¡No se lo pierda! El Festival Entre Redes dará a conocer el talento de los más pequeños de Medellín

En este espacio se presentarán las muestras finales de los niños, adolescentes y jóvenes que en este año hicieron parte de la Red de Prácticas Artísticas y Culturales, programa que ofrece formación artística gratuita.

    Durante todo el año, esta iniciativa acompañó el proceso de aproximadamente 10.000 participantes. FOTO Alcaldía de Medellín
El Colombiano
hace 1 hora
bookmark

Este miércoles, el Festival Entre Redes llegará a su segunda edición. A partir de las 2:00 de la tarde, en el Teatro Metropolitano José Gutiérrez Gómez se llevará a cabo una jornada cultural en la que la música, la danza, el teatro, el audiovisual y el arte serán los protagonistas.

“Vamos a ver lo mejor de las artes plásticas, las artes audiovisuales, la danza, el teatro y la música, y todo el aprendizaje que nuestros niños y jóvenes han tenido en este año 2025”, explicó Cristian Cartagena, subsecretario de Arte y Cultura de Medellín.

En esta ocasión, el lema del evento gratuito es “Entre Redes, un viaje donde el protagonista eres tú”, el cual invita a toda la ciudadanía a habitar la ciudad, conocer los diferentes procesos sociales que en esta se están realizando y a disfrutar de la variada oferta cultural.

El festival contará con dos momentos centrales. El primero es el acto de apertura donde los asistentes podrán disfrutar de muestras artísticas y experiencias creativas diversas. El otro es la clausura que estará a cargo del ensamble “La tierra del sol”, una puesta en escena protagonizada por participantes de las cinco redes artísticas de Medellín y que ofrecerá un recorrido simbólico por los 350 años de Medellín.

En 2024 nació Entre Redes con el objetivo de reunir en un solo espacio cada año a los niños, adolescentes, jóvenes y artistas formadores que integran la Red de Prácticas Artísticas y Culturales, el programa público que ofrece procesos formativos gratuitos en artes a los más pequeños de las 16 comunas y 5 corregimientos de Medellín.

Actualmente, la Red cuenta con 27 escuelas de música y 11 agrupaciones integradas, y con 143 laboratorios de danza, creación escénica audiovisuales y artes plásticas. Durante todo el año, esta iniciativa acompañó el proceso de aproximadamente 10.000 participantes.

En 2025, el programa ha tenido presencia en algunos de los eventos culturales más importantes de la ciudad como la Feria de las Flores y la Fiesta del Libro. La relevancia del Festival Entre Redes es que en este se darán a conocer los resultados y las muestras finales producto del trabajo realizado por los jóvenes este año.

