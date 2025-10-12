¿Le gusta el terror? El Festival de Cine Fantasmagoría proyectará más de 35 películas en Medellín

Hasta el 19 de octubre se llevará a cabo la séptima edición del festival, el cual se ha convertido en una cita anual para los amantes de los géneros fantástico y de terror en la pantalla grande. Durante diez días, Fantasmagoría llevará a más de una docena de salas de Medellín películas y cortometrajes.
Cristian Jaramillo, director del festival, le explicó a EL COLOMBIANO que una de las premisas de este evento es darle la oportunidad a expertos y aficionados de la ciudad de ver otras producciones, especialmente aquellas que no circulan en los cines locales ni nacionales.
Este año, en Fantasmagoría se proyectarán más de 35 largometrajes y más de 45 cortometrajes en las diferentes categorías del evento. Además, como es costumbre, el festival también contará con un tema central, el cual será el protagonista durante la semana de actividades culturales y cinematográficas.
En 2025, la temática elegida es Los infantes terribles, la cual hace alusión a aquella figura de inocencia, pero a la vez monstruosa, que se ha representado en el cine de terror sirviéndose de la tierna apariencia de los más pequeños. El propósito de este año, cuenta Jaramillo, es analizar la naturaleza del mal y hacer preguntas sobre el simbolismo de estas figuras.