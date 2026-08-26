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Más de 20 invitados tendrá la novena edición del Festival del Libro Envigado se pinta de letras

Desde el 27 hasta el 29 de agosto se realizará este evento literario en la Biblioteca y Parque Cultural Débora Arango. Lina María Parra, Dany Alejandro Hoyos, “Suso”, y Kraken serán algunos de los invitados.

  • Tres días durará el Festival del Libro Envigado se pinta de letras 2026. FOTO: Cortesía Secretaría de Cultura de Envigado.
    Tres días durará el Festival del Libro Envigado se pinta de letras 2026. FOTO: Cortesía Secretaría de Cultura de Envigado.
El Colombiano
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hace 1 hora
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A partir de este jueves y durante los próximos dos días, en la Biblioteca Pública y Parque Cultural Débora Arango se realizará la novena edición del Festival del Libro Envigado se pinta de letras, evento que tendrá más de 30 actividades gratuitas.

Este espacio, organizado por la Secretaría de Cultura de Envigado, tiene como propósito promover la lectura y ofrecer un fin de semana alrededor de los libros, la literatura y la cultura.

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“Inspiraciones de locura” es el tema central del festival, creado en 2017. El punto de partida de esta edición es una reflexión alrededor de esas ideas que trascienden los límites de lo conocido y que, aunque en la realidad son consideradas imposibles, en el mundo de las letras han sido el origen de algunas de las grandes historias de la literatura.

Presentaciones de libros, talleres, cuentería, teatro y conciertos hacen parte de la programación de los tres días del evento, pensada para personas de todas las edades y abierta al público. Serán más de 20 invitados, entre escritores, músicos y artistas, los que participarán en Envigado se pinta de letras.

Durante el festival habrán cuatro espacios que estarán presentes durante todo el fin de semana. Uno de ellos es Abrir un libro, la muestra comercial que estará disponible en la terraza cubierta y en la que participarán 14 librerías y tiendas de artículos literarios del Valle de Aburrá.

También estará Resonancias del agua, una exposición permanente realizada por el colectivo Máquinas Mestizas, el cual se dedica a unir ciencia, naturaleza y arte. La que estará presente en el festival es una instalación sonora inmersiva que invita a escuchar el sonido del agua a partir de grabaciones realizadas con dispositivos experimentales.

La inauguración del evento será este jueves 27 de agosto con Las Viejitas, obra de teatro de la compañía Pantolocos, la cual se presentará en el escenario principal a las 12:30 del mediodía. De ahí en adelante habrá una amplia programación que incluye talleres de escritura y de creación de fanzines, y encuentros con escritores.

Una de las escritoras invitadas es Lina María Parra, quien estará presentando su nuevo libro de cuentos Una cosa salvaje que conoce la muerte. También asistirá Dany Alejandro Hoyos, más conocido como “Suso”, para conversar sobre su novela publicada en 2023, El árbol de guayacán.

En Envigado se pinta de letras, la música también tendrá un lugar protagónico. Una de las charlas centrales es la que se realizará este viernes a las 05:00 de la tarde en el escenario principal con los fundadores de Kraken, la banda de rock colombiana creada en Medellín en los ochentas por el fallecido Elkin Ramírez.

En Titán, la historia, el conversatorio que tendrán en el marco del festival, hablarán sobre el legado de la agrupación y del vocalista en la historia del rock nacional. Además, ese mismo día, pero a las 08:00 de la noche, se presentarán en vivo en la Plaza de la Cultura.

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Todas las actividades de Envigado se pinta de letras tienen entrada gratuita. Si quiere conocer la programación completa, puede hacerlo en el sitio web oficial de la Alcaldía o en @secretariadeculturadeenvigado en Instagram.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuándo y dónde se realiza el Festival Envigado se pinta de letras 2026?
El Festival Envigado se pinta de letras se realizará del 27 al 29 de agosto de 2026 en la Biblioteca Pública y Parque Cultural Débora Arango, en Envigado. La novena edición tendrá más de 30 actividades relacionadas con literatura, cultura y música.
¿Cuánto cuesta asistir al Festival Envigado se pinta de letras?
Todas las actividades del Festival Envigado se pinta de letras tienen entrada gratuita y están abiertas al público. La programación incluye presentaciones de libros, talleres, cuentería, teatro, conciertos y encuentros con escritores y artistas.
¿Qué escritores y artistas estarán en el Festival Envigado se pinta de letras?
Entre los invitados estarán la escritora Lina María Parra, quien presentará su libro Una cosa salvaje que conoce la muerte; Dany Alejandro Hoyos, “Suso”, quien conversará sobre su novela El árbol de guayacán; y los fundadores de Kraken, que participarán en un conversatorio sobre la historia de la banda y el legado de Elkin Ramírez. El festival contará con más de 20 escritores, músicos y artistas invitados.
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