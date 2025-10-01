x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Otro concierto en vilo en Bogotá: negaron autorización para el “Festival Más Contentoso Luis Alfonso”

La empresa Cmn Colombia S.A.S. había presentado la documentación, pero sin cumplir con la totalidad de los conceptos y requisitos exigidos.

  Frenaron "El Festival Más Contentoso- Luis Alfonso" en el estadio el Campín de Bogotá. FOTO: Tomada de Instagram @Luisalfonso
    Frenaron “El Festival Más Contentoso- Luis Alfonso” en el estadio el Campín de Bogotá. FOTO: Tomada de Instagram @Luisalfonso
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 2 horas
A propósito de la polémica generada por la cancelación del concierto del rapero estadounidense Kendrick Lamar, que se realizaría el 27 de septiembre en el recién inaugurado escenario Vive Claro de Bogotá, surgió otro inconveniente relacionado con el evento denominado El Festival Más Contentoso- Luis Alfonso”, programado para el 4 de octubre en el estadio Nemesio Camacho El Campín de la capital colombiana.

La Secretaría de Gobierno expidió la Resolución GJR-1349 de 2025, con la cual negó en primera instancia, el pasado 18 de septiembre, la autorización del evento de Luis Alfonso. La decisión se tomó debido a que la empresa Cmn Colombia S.A.S. presentó la documentación en la Ventanilla Única de Aglomeraciones de Público (SUGA), pero sin cumplir con la totalidad de los conceptos y requisitos exigidos en el Decreto Distrital 599 de 2013 y en la Resolución 569 de 2014, según conoció El Tiempo.

Lea también: ¡Páramo habló! Esta fue su explicación, ofreció disculpas y detalló cómo tramitar la devolución por cancelación del concierto de Kendrick Lamar

De igual forma, a la fecha (1 de octubre) los organizadores no han subsanado los documentos requeridos para la realización del evento, aunque tienen plazo hasta el 3 de octubre para allegar los soportes favorables y obtener el permiso.

En ese sentido, hacen falta la copia del documento de identidad del representante legal, la carta de control de boletería, la autorización de uso del escenario, los conceptos favorables de la Alcaldía Local de Teusaquillo, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, Idiger; Bomberos, Secretaría de Salud, Secretaría de Movilidad y Policía Metropolitana; además de la póliza de responsabilidad civil extracontractual completa. También se detectó que las autorizaciones de derechos de autor no coincidían con el evento registrado ni cubrían la totalidad de las fechas.

Otro tema que tiene en vilo a los amantes del rock es el concierto de Guns N’ Roses, previsto para el 7 de octubre en Vive Claro, cuya realización aún está en duda por falta de permisos, pues el evento no cuenta con el aval definitivo del Idiger. Esto ya ha encendido las alarmas por los antecedentes con el evento de Kendrick Lamar, en el mismo recinto.

Siga leyendo: Escándalo: Vive Claro aclara que el concierto de Kendrick Lamar no se canceló por problemas en las instalaciones, ¿cuál fue la razón?

