¡Prográmese! El próximo miércoles será el festival Medellín para Todas, un espacio imperdible para las mujeres

El próximo miércoles 22 de octubre se realizará la primera edición del festival Medellín para Todas, un espacio pensado para las mujeres de la ciudad, para resolver sus necesidades, desde asuntos de salud y tecnología, hasta laborales y judiciales.

Le puede interesar: Murió Gustavo Angarita, uno de los actores más queridos de la televisión en Colombia

El evento, organizado por la Secretaría de las Mujeres de la Alcaldía de Medellín, está pensado para todas las mujeres, amas de casa, estudiantes, trabajadoras, emprendedoras, lideresas, cuidadoras, jóvenes y adultas mayores, niñas. Todas son bienvenidas.

“El festival pretende conectar oportunidades para las mujeres, que todas puedan encontrar allí la oferta para poder ir cerrando las brechas que tienen en diferentes dimensiones”, dice Valeria Molina Secretaria de las Mujeres de Medellín.

El evento se desarrollará como un recorrido por seis barrios simbólicos: la autonomía, la salud, el aprendizaje, la cultura, la libertad y la innovación. Allí las asistentes podrán diseñar su recorrido a partir de sus propias necesidades y urgencias, pues en esos seis espacios encontrarán, por ejemplo, más de 6.000 ofertas de empleo, más de 500 ofertas educativas de diversa índole, emprendimientos y talleres de formación en autocuidado, derechos, participación política, liderazgo, finanzas personales e inteligencia artificial.

También habrá espacios con mecanismo de atención inmediata, denuncias y consultorio jurídico con acompañamiento de fiscalía, medicina legal y comisarías. En el espacio dedicado a la salud, las mujeres encontraran stands de vacunación, citología, mamografías y otro tipo de chequeos médicos relacionados con la salud física, sexual y mental.