Festival Vallenato 2026: programación y lugares imperdibles en Valledupar

La programación musical del Festival de la Leyenda Vallenata 2026, en su edición 59, concentra sus principales conciertos los días 30 de abril, 1 y 2 de mayo, en el Parque de la Leyenda Vallenata, con desarrollo simultáneo de concursos tradicionales y conciertos.
El jueves 30 de abril, desde las 8:00 a. m., avanzan en La Pedregosa las semifinales de acordeón infantil, juvenil y acordeonera menor, etapas clave para definir finalistas en estas categorías. En la noche, la programación musical en el parque principal incluye a Danny Ocean, Peter Manjarrés, Iván Villazón y Aria Vega. La noche la encabezan Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella, quienes lideran uno de los espectáculos centrales del festival.
Para el viernes 1 de mayo, el festival desarrolla durante el día las finales de piquería mayor y acordeonera mayor, competencias que hacen parte del núcleo tradicional del evento. En la noche, el Parque de la Leyenda Vallenata recibe nuevamente a Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella, junto con la Guayacán Orquesta, que aporta el componente salsero y Jean Carlos Centeno.
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