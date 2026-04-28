Dian desplegará operativo de fiscalización en pleno Festival Vallenato 2026

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) anunció un despliegue especial de fiscalización en Valledupar con motivo del Festival de la Leyenda Vallenata, uno de los eventos culturales más importantes del país.

En el operativo, la autoridad tributaria enviará funcionarios al terreno para vigilar, verificar y controlar que personas y empresas cumplan con sus obligaciones fiscales.

El operativo se llevará a cabo entre el 29 de abril y el 2 de mayo de 2026, periodo en el que la entidad busca fortalecer el control de ingresos, garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y promover condiciones de legalidad en actividades comerciales de alta concurrencia.

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Durante esos días, más de 80 funcionarios estarán en campo realizando cerca de 120 acciones de control en puntos estratégicos de la ciudad, especialmente en espacios donde se concentran actividades culturales y comerciales asociadas al festival.