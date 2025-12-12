x

No solo en Inglaterra, en Argentina también quieren fichar a Marino Hinestroza; este es su nuevo pretendiente

El jugador colombiano, que llegó a Nacional en 2024, se alista para disputar la ida de la final de la Copa BetPlay ante Independiente Medellín, este sábado.

  • Marino Hinestroza, de 23 años de edad, es uno de los hombres más desequilibrantes del momento en el fútbol colombiano. FOTO: Camilo Suárez Echeverry
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 2 horas
Marino Hinestroza tiene un nuevo pretendiente: Boca Juniors.

El exfutbolista y ahora directivo del club argentino Marcelo Delgado confirmó que hay un interés de su equipo para contratar al jugador de Atlético Nacional, quien tiene un valor en el mercado de 4,8 millones de euros, según el portal especializado Transfermarkt.

Después de quedar eliminado en las semifinales del Torneo Clausura ante Racing, el equipo Xeneize, del que se acaba de despedir el lateral colombiano Frank Fabra tras casi diez años allí, ya trabaja en la conformación de su plantel para la próxima temporada, en la que competirá en la Copa Libertadores. Por ese motivo, Marino, uno de los mejores atacantes en los últimos dos años en Colombia, es una de sus prioridades.

A comienzo de semana se conoció que el Crystal Palace, conjunto inglés en el que militan los colombianos Daniel Muñoz y Jéfferson Lerma, también está detrás de Marino, por lo que envió a territorio antioqueño a uno de sus responsables de scouting, Matt Hobbs, para evaluar al deportista.

Ahora es Boca el conjunto que no escondió su voluntad de contar con el habilidoso jugador.

"Hemos visto videos del jugador –de Marino–. Es interesante, rápido, hábil. Vamos a evaluar todas las posibilidades que tengamos y esperemos poder contar con la mayoría de los jugadores que podamos traer a la institución", dijo Chelo Delgado en conversación con Radio La Red.

Lea: “No me he perdido, yo soy un jugador joven que sigue aprendiendo”: Marino Hinestroza demostración madurez tras juego ante Junior

Esta es la segunda oportunidad en la que Boca muestra interés para hacerse con los servicios del extremo que nació en Cali hace 23 años, quien llegó a Nacional en 2024, y con el que tiene un contrato hasta diciembre de 2027.

"Por ahí escuché algo, hubo un pequeño acercamiento pero bueno, ahorita estoy concentrado aquí (...). Boca Juniors es un grande de Argentina y del continente, es un equipo muy interesante, esperamos que sea lo que Dios quiera, pero ahorita estoy contento en Nacional", fueron las palabras de Hinestroza a mitad de año.

El deportista se alista para jugar este sábado el partido de ida de la Copa BetPlay entre Nacional e Independiente Medellín en el estadio Atanasio Girardot (5:00 pm).

Siga leyendo: Jorge Carrascal se unió a la lista de colombianos que han ganado Libertadores con clubes extranjeros

