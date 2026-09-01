Finalizó la ventana de pases en Europa; estos son los 10 fichajes más caros del año

Ni la nostalgia ni las críticas frenan la espiral millonaria del balompié mundial. Mientras los aficionados debaten si los precios actuales responden a la realidad, la Premier League volvió a mostrar quién manda en el mercado global: gastó cifras récord y acaparó nueve de los diez traspasos más costosos de la ventana de pases, dejando al Real Madrid como el único sobreviviente de las demás ligas europeas capaz de competir en esa escala de gasto.
Para algunos hinchas, muchos jugadores tienen un precio mayor al que deberían e incluso los más nostálgicos tiran comentarios al aire del tipo “si Maradona jugará hoy sería el más caro de todos”.