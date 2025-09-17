Vuelve la Fiesta del Cine con boletas entre 6.000 y 9.000 pesos, ¿cuándo y dónde comprarlas?

La Fiesta del Cine vuelve a las salas del país el próximo jueves 25 y viernes 26 de septiembre gracias a la unión de varias de las principales cadenas de exhibición en Colombia como Cinemark, Royal Films, Cinemas Procinal, Cineland y Cinépolis.

En algunas salas seleccionadas de estos cines los espectadores podrán acceder a precios especiales en la boletería. Durante las dos jornadas, las entradas para las salas 2D estarán a $6.000 y los formatos especiales a $9.000.

La celebración se llevará a cabo en más de 125 teatros a nivel nacional, reafirmando el compromiso del sector por fomentar la cultura cinematográfica y ofrecer a las familias un espacio de encuentro, entretenimiento y conexión alrededor del cine.