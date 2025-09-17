x

Vuelve la Fiesta del Cine con boletas entre 6.000 y 9.000 pesos, ¿cuándo y dónde comprarlas?

Los cines participantes son: Cinemark, Royal Films, Cinemas Procinal, Cineland y Cinépolis

  • La Fiesta del Cine se podrá disfrutar en 125 salas del país. La prventa de boletas empieza el 23 de septiembre. Foto: GETTY
El Colombiano
hace 1 hora
bookmark

La Fiesta del Cine vuelve a las salas del país el próximo jueves 25 y viernes 26 de septiembre gracias a la unión de varias de las principales cadenas de exhibición en Colombia como Cinemark, Royal Films, Cinemas Procinal, Cineland y Cinépolis.

Te puede interesar: Superman vuelve a la televisión: la última película se estrena en HBO este viernes

En algunas salas seleccionadas de estos cines los espectadores podrán acceder a precios especiales en la boletería. Durante las dos jornadas, las entradas para las salas 2D estarán a $6.000 y los formatos especiales a $9.000.

La celebración se llevará a cabo en más de 125 teatros a nivel nacional, reafirmando el compromiso del sector por fomentar la cultura cinematográfica y ofrecer a las familias un espacio de encuentro, entretenimiento y conexión alrededor del cine.

La preventa de boletería estará disponible desde el martes 23 de septiembre, y además de la tarifa especial, los asistentes encontrarán promociones exclusivas en combos de confitería para completar la experiencia.

La cartelera de la fiesta en pantalla grande incluye títulos esperados como El Conjuro 4 y Demon Slayer: Castillo Infinito, Ne Zha 2, entre muchas otras opciones para todos los públicos.

Para saber más: Un poeta será la película colombiana que represente a Colombia en los Óscar y los Goya.

Por Medellín y el área Metropolitana, las salas que participarán en la Fiesta del Cine están en: Bosque Plaza, Jumbo La 65, Premium Plaza, Arrayanes, El Tesoro, Arkadia, Terminal del Sur, Puerta Del Norte y Parque Fabricato (Bello), Monterrey, Las Américas, Florida, Aventura, La Central, Mayorca, Aves María, City Plaza (Envigado).

