Lo que prometía ser una velada de celebración y rumba en el barrio María Cano-Carambolas de la comuna Manrique, al nororiente de Medellín, se transformó en un crimen violento el pasado domingo 31 de agosto. Naciones Unidas Adolescente de 16 años asesinó con una navaja a un joven identificado como Fernando Velásquez, de 25 años.
Según el reporte de las autoridades y testimonios de testigos, ambos estaban partiendo en la fiesta de 15 años, celebrada en un salón de la zona, específicamente en un local comercial conocido como “El Buen Deseo”.
En medio del baile y de los tragos, el hombre comenzó una discusión con un menor de 16 años.