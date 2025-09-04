Fiesta de la Serenidad: Medellín explora una ciudad sin ruido en Belén

Bajo la sombra de los árboles de la Nueva Villa de Aburrá, en el corazón de Belén, los vecinos afinan detalles para una celebración distinta: el próximo 6 de septiembre, desde las 2:00 p. m., se realizará la segunda edición de la Fiesta de la Serenidad, un encuentro ciudadano que invita a vivir el espacio público desde la calma y el respeto.
La iniciativa hace parte de La Fiesta del Parque, una serie de activaciones culturales que Medellín ha llevado a lugares como el Parque de El Poblado, Ciudad del Río y la Plazuela San Ignacio, con el objetivo de promover una forma de convivencia urbana basada en la contemplación y en el reconocimiento de la naturaleza como aliada del bienestar.