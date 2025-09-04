Fiesta de la Serenidad: Medellín explora una ciudad sin ruido en Belén

Bajo la sombra de los árboles de la Nueva Villa de Aburrá, en el corazón de Belén, los vecinos afinan detalles para una celebración distinta: el próximo 6 de septiembre, desde las 2:00 p. m., se realizará la segunda edición de la Fiesta de la Serenidad, un encuentro ciudadano que invita a vivir el espacio público desde la calma y el respeto. Lea también: Así nació “La Villa” que todos conocemos en Medellín La iniciativa hace parte de La Fiesta del Parque, una serie de activaciones culturales que Medellín ha llevado a lugares como el Parque de El Poblado, Ciudad del Río y la Plazuela San Ignacio, con el objetivo de promover una forma de convivencia urbana basada en la contemplación y en el reconocimiento de la naturaleza como aliada del bienestar.

Un encuentro para habitar la calma

A diferencia de las festividades habituales, aquí no habrá parlantes ni ruido ensordecedor. En su lugar, los asistentes encontrarán actividades de yoga, talleres sobre jardines para polinizadores, mediciones de ruido, juegos de mesa, un show musical acústico y recorridos botánicos. El programa también incluye un homenaje al Comité Ambiental del barrio, reconocido por su liderazgo en la gestión de residuos orgánicos y en la integración de la naturaleza al paisaje urbano. Entérese de más: El tercer barrio “más cool” del mundo está en Medellín “Es un honor hacer parte de estos espacios que nos invitan a convivir desde lo simple. El espacio público no es solo físico; es un escenario de encuentro y de transformación social. Cuando lo habitamos desde la calma, reconocemos al otro tal como es”, expresó Verónica Villegas, presidenta del Consejo de Administración de la Nueva Villa de Aburrá Etapa 1.

De lo local a la política pública