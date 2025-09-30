x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Ya hay fecha para la Fiesta del Libro y la Cultura 2026 y los otros eventos del libro de Medellín

En 2025, la Fiesta contó con más de 3.600 actividades en su programación de una semana, a las que asistieron más de 500.000 personas.

  • En 2025, la venta de libros en la Fiesta superó los 10.000 millones de pesos. FOTO Camilo Suárez
    En 2025, la venta de libros en la Fiesta superó los 10.000 millones de pesos. FOTO Camilo Suárez
María José Chitiva Londoño
María José Chitiva Londoño

Tendencias

hace 19 minutos
bookmark

En 2026, el evento literario más emblemático de la capital antioqueña celebrará sus 20 años. Esta conmemoración proyecta a la próxima edición de la Fiesta del Libro y la Cultura como una de las más memorables de su trayectoria. La Secretaría de Cultura Ciudadana ya confirmó la fecha de este encuentro, así como la de los otros tres Eventos del Libro que se realizan a lo largo del año en Medellín.

Lea: Pilar Quintana gana el Premio IILA en Italia con Los abismos

El primero en el calendario será la segunda edición del Festival del Libro Infantil, que debutó a finales de marzo de 2025. Este año, Parques del Río fue el escenario donde miles de niños, jóvenes y adultos se reunieron para celebrar la literatura infantil con charlas, talleres y actividades diseñadas especialmente para los más pequeños. En su debut asistieron más de 25.000 personas, de las cuales el 50 % fueron niños. La próxima edición se llevará a cabo del 26 de febrero al 1 de marzo de 2026, nuevamente en Parques del Río.

Luego tendrá lugar la Feria Popular Días del Libro, que también cumplirá veinte años en 2026. Este espacio busca incentivar la lectura y la venta de libros y contenidos literarios. El próximo año se celebrará del 22 al 24 de mayo en la Biblioteca Pública Piloto (BPP) y en el barrio Carlos E. Restrepo. En 2025, este evento acogió a más de 30.000 visitantes y logró la venta de 9.083 libros, que representaron ingresos cercanos a los 365 millones de pesos.

El tercer encuentro literario del año será la Parada Juvenil de la Lectura, un evento itinerante que cambia de sede en cada edición. Museo Casa de la Memoria, Parque Biblioteca Gabriel García Márquez y Parque Biblioteca León de Greiff han sido algunas de sus sedes, donde se ha desarrollado su programación cultural continua de 16 horas. En 2026, la Parada Juvenil se realizará en la Biblioteca Santo Domingo, del 4 al 5 de julio.

Y por último está la Fiesta del Libro y la Cultura que se celebra cada mes de septiembre en el Jardín Botánico y sus alrededores. Del 11 al 20 de septiembre de 2026 será la edición 20 del evento literario.

El próximo año, el tema central de los cuatro eventos será “Las travesías de la lectura” y el país invitado de honor será Corea del Sur. Además, la editorial independiente invitada será la mexicana Almadía, que en sus dos décadas de historia ha publicado más de 400 títulos que tienen presencia en librerías y bibliotecas de Latinoamérica y España.

Como es tradición, también se rendirá homenaje a un personaje emblemático de la literatura universal. En 2026, el protagonista será El Quijote, figura central de la novela del español Miguel de Cervantes Saavedra, considerada una de las obras más influyentes de la historia literaria. En 2025, el homenajeado fue El Principito.

Le puede interesar: La Fiesta del Libro revela los libros más vendidos, en el top hay dos escritores paisas

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida