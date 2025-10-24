Este fin de semana Medellín celebra la Fiesta de la Diversidad Cultural con música, danza, gastronomía, conversatorios y más

Este fin de semana Medellín celebra la décimo tercera Fiesta de la Diversidad Cultural, un espacio creado para reconocer y abrazar la pluralidad de la ciudad y sus habitantes a través de actividades culturales de todo tipo. El evento, que es de entrada libre, está programado para este sábado 25 y domingo 26 de octubre, en el Parque de Los Deseos. La entrada es libre y la programación arranca desde las 10:00 de la mañana.

Este año, el concepto de la fiesta será “Infinitas formas de ser”, pues busca reconocer y celebrar todas las formas de vivir, habitar y pensar la ciudad.

La agenda incluye presentaciones de Golpe a Golpe, Zona Prieta, Los Cumbia Stars, Providencia y Embrujo Vallenato, además de la participación de la Escuela de Música de Medellín con la Red Sinfónica; proyecciones en alianza con la Cinemateca Distrital, con doblaje en lengua de señas colombiana; y espacios creativos sobre lingüística, literatura, moda y otras expresiones.

También habrá una franja académica y de experiencias, un espacio para el aprendizaje, el encuentro y la reflexión en torno a las diferencias; a través de actividades que integran la literatura, el teatro, las tradiciones, los sentidos y los sabores. Además, los asistentes a esta doble jornada de fiesta podrán disfrutar de una muestra comercial y artesanal que reunirá 45 emprendimientos locales, con iniciativas del programa Hecho en Medellín y representantes de diversos grupos poblacionales, entre ellos personas LGBTIQ+, comunidades indígenas, afrodescendientes, población con discapacidad y personas migrantes, además de emprendedores de distintas generaciones.

Medellín es para todos, la fiesta también. “Este evento nos recuerda que convivir es valorar lo que somos y lo que compartimos. Por eso la invitación es para todos, familia, amigos, vecinos, a vivir esta fiesta con alegría y respeto porque en Medellín se vive mejor cuando abraza todas sus diversidades”, dijo la subsecretaria de Ciudadanía Cultural, Natalia Londoño.

Pero hay más este fin de semana: música, stand up comedy, arte en favor de los jaguares y teatro.