¿Vive en Bello? Este miércoles comienzan las Fiestas del Cerro Quitasol: conozca la programación

Del 17 al 28 de septiembre se llevarán a cabo las Fiestas del Cerro Quitasol en este municipio del norte del Valle de Aburrá. En 2025 se celebrará la edición número 15 de este evento, uno de los más emblemáticos de Bello, con actividades en escenarios representativos como el parque principal, la Unidad Deportiva Tulio Ospina, el centro comercial Puerta del Norte y el Parque Fabricato.
Lea más: Esta es la iniciativa que ha puesto a caminar por Medellín a más de 25.000 jóvenes en estos últimos diez años
De acuerdo con Lorena González, alcaldesa de Bello, serán más de 120 las actividades que se realizarán durante 12 días. Además, alrededor de 1.750 artistas locales harán parte de la programación de las Fiestas.