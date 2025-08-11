¡Prográmese! Ya vienen las Fiestas del Maíz en Sonsón

Este fin de semana, del viernes 15 al lunes 18 de agosto, se celebrarán las tradicionales fiestas del Maíz en el municipio de Sonsón, ubicado en la subregión Oriente del departamento de Antioquia.
Le puede interesar: Esta es la historia del Himno de Antioquia, un “catecismo de identidad”
“Este evento tradicional es mucho más que una festividad; es una muestra viva de la cultura, el folclor y el orgullo de una región que rinde homenaje a su identidad campesina y agrícola”, dice el comunicado de la alcaldía municipal.
La programación, que está pensada para el disfrute de toda la familia, desde los niños hasta las personas mayores incluye, desfiles folclóricos, la Feria Agroambiental, Baile de Traje Típico, concurso a la mejor fachada de protección patrimonial, exposiciones artesanales y varias actividades más que exaltarán las raíces campesinas del municipio.