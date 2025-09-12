Sí hay empleo: Fifa busca asesores bilingües de atención al cliente en Medellín: así puede enviar su hoja de vida Si le apasiona la atención al cliente y sabe inglés, estas oportunidades laborales pueden servirle, pues hay ofertas para trabajar con la Fifa en Medellín, enfocadas en personas con experiencia en servicio al cliente y dominio avanzado de inglés (B2 o superior) y español. Las posiciones son para asesor de atención al cliente bilingüe y customer service bilingüe, ambas con modalidad presencial en Envigado, Antioquia. Le puede interesar: Somos Internet, startup que compite con los grandes: genera 798 empleos y tiene planes de duplicar su equipo en Colombia - Gestionar consultas, reclamos y solicitudes por voz, correo y chat de manera profesional. - Brindar soporte relacionado con compras y productos. - Escalar casos complejos cuando corresponda para garantizar el manejo adecuado. - Mantener registros organizados y actualizados en los sistemas internos. - Participar en entrenamiento intensivo y preparación para la atención de llamadas. - Nivel de inglés B2 superior o conversacional. - Experiencia mínima de seis meses continuos en servicio al cliente (BPO, llamadas, emails o chats). - Habilidades destacadas en comunicación y resolución de problemas. - Manejo de Microsoft Teams (aplica para una de las posiciones). - Disponibilidad para horarios rotativos de lunes a domingo entre las 9:00 a. m. y 9:00 p. m., con dos días de descanso a la semana. Lea más: Orbia busca talento en Colombia: más de 40 oportunidades laborales en Bogotá, Medellín y Cali - Contrato a término indefinido. - Convenio con Smartfit. - Cursos gratuitos de inglés, Excel y Power BI para el colaborador o un familiar. - Entrenamiento intensivo para fortalecer habilidades. - Ambiente laboral colaborativo y oportunidades de crecimiento profesional. - Inicio de labores: 17 de octubre de 2025 - Ubicación: Edificio Murano, Envigado (Medellín). Conozca también: Trabajo remoto en Bogotá, Cali y Medellín: más de 1.100 vacantes disponibles Las personas interesadas deben estar registradas en el portal de Magneto Empleos. 1- Ingresa a este enlace. 2- Lea los requisitos y dele clic en “Aplicar”. 3- Complete su perfil en Magneto, suba o cree una hoja de vida y llene todos los datos de experiencia laboral y presentación. 4- Active las notificaciones para estar al tanto del proceso de selección.