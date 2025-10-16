Fifa confirma preventa de más de un millón de boletas para en Mundial 2026: Colombia, en el top-10 de compradores

El Mundial de 2026 ya cuenta con 28 selecciones clasificadas, y los aficionados de cada una de ellas, siguen asegurando sus boletos en la fase de preventa que adelanta la Fifa. Según datos entregados por el rector del fútbol mundial, aficionados de 212 países ya han comprado más de un millón de entradas para el certamen, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Canadá, México y Estados Unidos. Puede leer: Estas son las 28 selecciones que ya aseguraron su cupo al Mundial 2026: Inglaterra es la primera europea clasificada En ese listado, los aficionados colombianos se encuentran en el Top-10 de los aficionados que más boletos han adquirido en la preventa, con miras a tener la entrada oficial para los juegos del Mundial. Y es que, desde la confirmación de los dirigidos por Néstor Lorenzo en la cita de 2026, el ánimo de los aficionados cafeteros creció y por eso se han volcado a asegurar boletos para acompañar a la Selección Colombia, que regresa a la máxima cita del fútbol mundial.

Fifa confirmó que, los residentes de los tres países anfitriones —Estados Unidos, Canadá y México, en ese orden— han ocupado las primeras posiciones de la lista y han adquirido más boletos que nadie. A ellos le siguen los seguidores de Inglaterra, Alemania, Brasil, España, Colombia, Argentina y Francia, por orden de demanda, para completar los diez primeros puestos de países en cuanto a venta de boletos.

“Es un paso muy emocionante rumbo al 2026. Ahora que las selecciones nacionales de todo el mundo compiten por un puesto en la histórica Copa Mundial de la FIFA 26, me entusiasma comprobar que tantos amantes del fútbol desean también formar parte de este acontecimiento que se celebrará en Norteamérica y que marcará un antes y un después”, declaró Gianni Infantino, presidente de FIFA. Así mismo, sostuvo que, “hoy celebramos la venta de más de un millón de boletos para el Mundial tras el sorteo de preventa de Visa. La respuesta del público ha sido increíble, y es una magnífica señal de que el Mundial más grande e inclusivo de la historia ya ha empezado a cautivar a los aficionados de todo el mundo. De hecho, fans de más de 200 países y territorios han adquirido entradas, con Canadá, México y Estados Unidos de América, los países anfitriones de esta edición, a la cabeza”.

La compra de boletos y paquetes para el Mundial 2026

Esta cifra, seguro crecerá pronto, porque los aficionados —incluidos aquellos que no tuvieron suerte en la fase de preventa— podrán buscar sus boletos en una segunda fase de preventa, que comenzará este lunes 27 de octubre. Ese día abrirá el sorteo anticipado, en el que se podrán adquirir boletos individuales para los 104 partidos, además de abonos de estadio y de equipo.