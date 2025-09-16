x

Atentos en el FPC: Fifa le pagará millonaria cifra a los clubes que cedan a sus jugadores para el Mundial 2026

La máxima entidad del fútbol anunció el aumento de un 70% para el reconocimiento a equipos que presten a sus futbolistas para la Copa del Mundo del próximo año.

  • Marino Hinestroza ha sido uno de los llamados del fútbol colombiano a la Selección Colombia. Foto: Getty Images
Brian Ferney Valencia Ríos
Digital - Alcance

hace 54 minutos
A menos de un año para el inicio de la Copa del Mundo, la Federación Internacional de Fútbol Asociado (Fifa) realizó un anuncio que puede favorecer a los clubes alrededor del mundo. Se trata de un aumento en la recompensa a los equipos que presten a sus jugadores para el certamen.

Así lo informó la máxima entidad del fútbol a través de un comunicado, quien anunció una mejora al Programa de Beneficios de los Clubes de la Fifa.

Lea también: Boletas desde US$ 60 hasta US$ 6.730 para un partido del Mundial: ¿Le alcanza? Este es el presupuesto que necesita para viajar

De acuerdo con la entidad, se hará una repartición de los beneficios de la Copa Mundial entre los equipos de todo el mundo a los que pertenezcan los futbolistas que integren las selecciones participantes, siendo esto resultado una renovación del memorando de acuerdo entre la Fifa y la Asociación de Clubes Europeos, firmado en 2023.

Así, los equipos que cedan a sus futbolistas para disputar el Mundial 2026 recibirán una parte de los 355 millones de dólares de presupuesto, unos 1,3 billones de pesos colombianos aproximadamente.

Para su presidente, Gianni Infantino, este programa de ayuda a los clubes “dará un paso más y reconocerá en términos económicos la inmensa contribución que realizan clubes y jugadores de todo el mundo para que se celebren la fase preliminar y la fase final del torneo”, refiriéndose a la Copa del Mundo.

La repartición sería entre los equipos que cedan jugadores a la fase preliminar (repechaje) y final de la Copa del Mundo. La compensación será de forma directa y no dependerá que de el seleccionado del jugador supere esa etapa preliminar.

En el último Mundial, Catar 2022, se repartieron 209 millones de dólares entre 440 clubes de 51 federaciones correspondientes a las seis confederaciones existentes (Oceanía, Asia, África, Europa, Concacaf y Conmebol).

En el caso del fútbol colombiano, en la última fecha de las Eliminatorias aportó 9 jugadores a las selecciones nacionales, de los cuales, solo cuatro lograron el cupo al Mundial que fueron los llamados por Néstor Lorenzo a vestir la camiseta de Colombia, esos fueron David Ospina, Marino Hinestroza y Andrés Román de Atlético Nacional y Dayro Moreno del Once Caldas.

Otro caso es el del arquero Cristopher Fiermarín del Deportes Tolima también ha sido llamado a la Selección de Uruguay, sin embargo, esto fue en la doble fecha del mes de junio.

Siga leyendo: 18 equipos y sin cuadrangulares: presidente de la Dimayor confirmó los cambios que se vendrían en el fútbol colombiano

