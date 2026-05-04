Fifa elogia a Shakira como ícono mundialista: ¿Cantará en la Copa del Mundo 2026?

La presentación de Shakira en las playas de Copacabana en Río de Janeiro, el fin de semana, sigue siendo noticia, y el ente rector del fútbol mundial no se quiso quedar atrás de las manifestaciones par la colombiana así que Fifa publicó en sus redes un mensaje emotivo para la barranquillera, a la que llamó como “Ícono de la FIFA World Cup”.
Este saludo ha hecho que en redes los aficionados al fútbol y seguidores de la cantante colombiana empiecen a especular sobre la posibilidad de que sea Shakira la elegida para la interpretación de la canción oficial del Mundial de Norteamérica 2026.