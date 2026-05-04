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Fifa elogia a Shakira como ícono mundialista: ¿Cantará en la Copa del Mundo 2026?

La Fifa publicó en sus redes sociales un emotivo mensaje de felicitación para la cantante colombiana por su espectáculo en Brasil.

  • Shakira durante su presentación en el show que brindó en las playas de Copacabana en Río de Janeiro, el sábado anterior hasta la nadrugada del domingo. FOTO GETTY
    Shakira durante su presentación en el show que brindó en las playas de Copacabana en Río de Janeiro, el sábado anterior hasta la nadrugada del domingo. FOTO GETTY
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 38 minutos
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La presentación de Shakira en las playas de Copacabana en Río de Janeiro, el fin de semana, sigue siendo noticia, y el ente rector del fútbol mundial no se quiso quedar atrás de las manifestaciones par la colombiana así que Fifa publicó en sus redes un mensaje emotivo para la barranquillera, a la que llamó como “Ícono de la FIFA World Cup”.

Este saludo ha hecho que en redes los aficionados al fútbol y seguidores de la cantante colombiana empiecen a especular sobre la posibilidad de que sea Shakira la elegida para la interpretación de la canción oficial del Mundial de Norteamérica 2026.

Y es que la presencia de la colombiana en las ediciones de los Mundiales de Alemania 2006, Sudráfrica 2010 y Río de Janeiro 2014 con sus éxitos Hips Don’t Lie, Waka Waka y La La La (Brazil 2014), siguen siendo un fenómeno mundial, que le ha generado reconocimiento no solo en su mundo, sino como estrella ligada al fútbol.

Hay que recordar que, en esas ocasiones, la colombiana también fue ligada al mundo del fútbol por su relación con Gerard Piqué, jugador de la selección de España, y en sus videos musicales de los mundiales contó con figuras como Lionel Messi, Neymar, Fabregas, Sergio Kun Agüero, James Rodríguez y Falcao García, entre otros.

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Hay que recordar que, en el Mundial de Alemania 2006, la colombiana interpretó “Hips Don’t Lie” en la ceremonia de clausura en Berlín; luego en Sudáfrica 2010 interpretó la canción oficial “Waka Waka (Esto es África)” en la ceremonia de clausura, la cual se convirtió en un himno histórico y finalmente en Brasil 20124 cantó “La La La (Brazil 2014)” junto a Carlinhos Brown en la clausura en el estadio Maracaná.

Hay que recordar que con Waka Waka, Shakira logró un una cifra bastante representativa, de 13 millones de copias, además de más de 4.500 millones de reproducciones combinadas en YouTube y Spotify, además, según lo expuesto por los especialistas, la canción mantiene una vigencia altísima, liderando rankings de reproducciones, a pesar de que fue lanzada hace más de una década.

Aunque aún no hay ningún pronunciamiento oficial de la Fifa y todo es especulación, los aficionados hasta han comentado el video creado con IA en la que aparece Shakira junto a Bab Bunny cantando lo que podría ser el disco del Mundial.

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Por ahora, Shakira sigue con sus presentación en todo el mundo, mientras que los amantes del fútbol se preparan para la cita de Norteamérica 2026, en la que los aficionados nacionales tienen gran expectativa, ya que la Tricolor es una de las selecciones que regresa a la cita, tras varias ausencias.

A 31 días para el inicio del Mundial se sigue hablando solo de los escenarios deportivos, la boletería, el Álbum Panini sino también de temas como la canción oficial, los posibles artistas que estarían en la inauguración y la clausura y el nombre de Shakira suena, pues es una estrella internacional que ha participado con Fifa en varios eventos y que es considerada como una de las que mayor recordación tiene entre los amantes del balompié en el mundo.

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