Filtración expone reunión secreta de Boris Johnson con Nicolás Maduro y contratos millonarios

El diario británico The Guardian reveló esta semana los llamados “Boris Files”, un archivo de 2GB de datos que incluye correos electrónicos, contratos, discursos, facturas y documentos confidenciales de la oficina privada del ex primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, abierta tras su salida de Downing Street en septiembre de 2022.
Según la investigación, los documentos muestran como Johnson habría usado los contactos forjados en el poder para facilitar su enriquecimiento personal, mientras su oficina era sostenida con fondos públicos a través de la public duty costs allowance (PDCA), un esquema que otorga hasta £115.000 anuales a ex primeros ministros para cubrir gastos derivados de su rol público.