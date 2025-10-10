¿Fin de ciclo? Fenerbahçe pone en duda la continuidad de Jhon Jáder Durán

El futuro de Jhon Jáder Durán en el fútbol europeo parece pender de un hilo. El delantero colombiano, que llegó al Fenerbahçe como una de las grandes apuestas del club, enfrenta ahora un ultimátum de la directiva tras más de dos meses sin poder jugar por una persistente lesión.

Según el diario deportivo turco Sporx, los dirigentes del equipo convocaron al representante del jugador a Estambul para comunicarle que, si el dolor continúa y no logra rendir como se espera, “una separación a mitad de temporada es una posibilidad sobre la mesa”. El medio señala que la reunión fue contundente: “Si no se recupera, nos separaremos durante el descanso de mitad de temporada”.

Durán, de 20 años, sufrió la lesión el pasado 27 de agosto, durante el partido de clasificación a la Champions League frente al Benfica, cuando un mal apoyo en el aire le provocó un fuerte dolor en la parte posterior de la rodilla. Desde entonces, no ha podido disputar un solo partido oficial con el equipo turco.

Aunque las primeras resonancias no mostraron daños graves, el jugador continúa manifestando molestias. Por eso viajó a Barcelona para ser evaluado por especialistas en medicina deportiva, quienes recomendaron un proceso de recuperación más controlado.