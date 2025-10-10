x

¿Fin de ciclo? Fenerbahçe pone en duda la continuidad de Jhon Jáder Durán

El club turco le dio un ultimátum al delantero colombiano, que sigue sin recuperarse completamente de una lesión y podría salir en el mercado de invierno. Así está la situación del colombiano.

  • Fenerbahçe dio un ultimátum a Jhon Jáder Durán: si no se recupera pronto, el club podría prescindir de él a mitad de temporada. FOTO: tomada de redes sociales, @Fenerbahçe.
Andrea Lara
hace 29 minutos
bookmark

El futuro de Jhon Jáder Durán en el fútbol europeo parece pender de un hilo. El delantero colombiano, que llegó al Fenerbahçe como una de las grandes apuestas del club, enfrenta ahora un ultimátum de la directiva tras más de dos meses sin poder jugar por una persistente lesión.

Según el diario deportivo turco Sporx, los dirigentes del equipo convocaron al representante del jugador a Estambul para comunicarle que, si el dolor continúa y no logra rendir como se espera, “una separación a mitad de temporada es una posibilidad sobre la mesa”. El medio señala que la reunión fue contundente: “Si no se recupera, nos separaremos durante el descanso de mitad de temporada”.

En contexto: ¿Tiene una lesión grave? Jhon Durán fue a visitar médico en Barcelona buscando volver pronto a las canchas con Fenerbahce

Durán, de 20 años, sufrió la lesión el pasado 27 de agosto, durante el partido de clasificación a la Champions League frente al Benfica, cuando un mal apoyo en el aire le provocó un fuerte dolor en la parte posterior de la rodilla. Desde entonces, no ha podido disputar un solo partido oficial con el equipo turco.

Aunque las primeras resonancias no mostraron daños graves, el jugador continúa manifestando molestias. Por eso viajó a Barcelona para ser evaluado por especialistas en medicina deportiva, quienes recomendaron un proceso de recuperación más controlado.

La prensa turca advierte que su regreso podría demorarse al menos dos semanas más. “No se espera que esté disponible para el partido ante Karagümrük después del parón internacional”, informó Sporx, agregando que su reaparición podría darse recién el 27 de octubre frente a Gaziantep.

Lea también: ¿Qué sigue para Colombia tras lograr la clasificación al Mundial? ¿Cuándo vuelve a jugar y contra quién?

Mientras tanto, Durán intenta enviar mensajes de optimismo. En su cuenta de Instagram, escribió recientemente: “Nada tiene que tener sentido para los demás, solo tiene que hacerte sentir bien”, acompañado de fotos entrenando.

El atacante, que también ha quedado fuera de los últimos llamados de Néstor Lorenzo con la Selección Colombia, vive uno de los momentos más complicados de su corta carrera. Si no logra recuperarse plenamente antes del receso de invierno, el Fenerbahçe podría ponerle punto final a su etapa en Turquía, apenas meses después de su llegada.

Utilidad para la vida