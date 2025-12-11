x

Junior y Tolima: una final inédita marcada por el gol repartido y una paridad histórica; ¿a qué hora y dónde ver la ida?

Junior y Tolima abren este viernes en Barranquilla una final inédita de la Liga BetPlay. Sin un goleador absoluto en sus nóminas, ambos equipos apuestan por el juego colectivo y su paridad histórica para dar el primer paso hacia la estrella de diciembre.

  • Junior y Tolima inician este viernes la búsqueda de la estrella de diciembre. FOTO COLPRENSA
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 28 minutos
bookmark

El fútbol profesional colombiano se prepara para coronar al campeón de diciembre en una definición que tendrá su primer asalto este viernes en Barranquilla desde las 8:00 p. m. con transmisión de Win Sports+. Junior y Deportes Tolima inician la disputa por la anhelada estrella en una serie que destaca por una particularidad estadística: ninguno de los finalistas cuenta con un gran goleador en la cima de la tabla de artilleros.

Mientras el botín de oro está sentenciado a favor del argentino Francisco Fydriszewski, del Independiente Medellín, quien con 12 tantos y un mayor número de asistencias superó a Luciano Pons, los finalistas han optado por democratizar el festejo.

En el conjunto dirigido por Alfredo Arias, la tabla de goleadores presenta una curiosidad notable. Su máximo anotador, Steven ‘Tití’ Rodríguez, no es un titular habitual; suma siete anotaciones en apenas 717 minutos, habiendo ingresado desde el banco de suplentes en 16 de sus 23 apariciones. La ofensiva barranquillera ha distribuido sus 43 goles totales entre 14 futbolistas diferentes, destacando también a Guillermo Paiva con seis, seguidos por José Enamorado y Bryan Castrillón con cinco cada uno. Completan la lista jugadores como Jesús Rivas, Didier Moreno, Joel Canchimbo, Yimmi Chará y otros nombres que han aportado una unidad, sumado a tres autogoles a favor.

Por el lado del Deportes Tolima, bajo la dirección técnica de Lucas González, el panorama es similar. Su principal referente en la red es Adrián Parra con seis dianas. Los 34 tantos del equipo pijao se reparten también entre 15 jugadores, donde Mauricio González acumula cinco y Brayan Rovira cuatro.

Nombres como Juan Pablo Torres, Jersson González, Marlon Torres y Juan Pablo Nieto también han sido fundamentales en la producción goleadora de un equipo que apuesta por el funcionamiento colectivo sobre las individualidades.

Esta final representa un capítulo inédito en la narrativa de la Liga BetPlay, pues es la primera vez que ambos clubes se enfrentan directamente por el título. Hasta ahora, su único antecedente definiendo un trofeo fue en la Superliga 2020, donde el cuadro tiburón se impuso en la tanda de penales (3-0) tras un empate global de 2-2. El historial general entre ambos es de una paridad absoluta tras 64 enfrentamientos: Junior lidera ligeramente con 24 victorias frente a 21 del Tolima, sumando 19 empates. No obstante, en el registro de goles, el equipo de Ibagué supera al de Barranquilla con 76 tantos marcados frente a 71.

Más allá de lo táctico, el duelo es un choque cultural entre la energía caribeña y el temple tolimense. Barranquilla anhela regresar a la cima tras tres temporadas de sequía, mientras que el Tolima busca consolidar su crecimiento institucional en este siglo. Se espera que el estadio Metropolitano albergue a más de 40 mil aficionados para el juego de ida, un escenario donde Junior intentará imponer condiciones antes de viajar al Manuel Murillo Toro para el cierre definitivo el 16 de diciembre. La serie promete ser una definición apasionante donde la fidelidad de las hinchadas y el orden colectivo suplirán la ausencia de un artillero de raza en la pelea por la gloria.

Preguntas frecuentes sobre el tema:

¿Cuándo y dónde se juega el partido de vuelta de la final?
El partido de vuelta de la final de la Liga BetPlay se jugará el domingo 16 de diciembre en el Estadio Manuel Murillo Toro en Ibagué. El horario será confirmado, pero se espera que sea en la tarde o noche.
¿Cuál es el antecedente más reciente entre Junior y Tolima por un título?
El antecedente más reciente es la Superliga 2020, donde Junior se impuso. Tras empatar 2-2 en el marcador global, el equipo tiburón levantó el trofeo al ganar la tanda de penales (3-0) frente al equipo pijao.
