Violencia en el fútbol formativo: final de liga sub-13 terminó con gresca en la cancha y en las tribunas

La cancha Marte #1 que durante años ha sido testigo de los primeros pasos de niños y jóvenes que suelen convertirse en estrellas del fútbol profesional, ha sido el lugar de un hecho bochornoso en donde la violencia fue protagonista.
En este considerado templo del fútbol aficionado se llevó a cabo la final del torneo de la Liga Antioqueña de Fútbol (LAF) Sub-13A entre Atlético Nacional y el Club Estudiantil. Un duelo entre las fuerzas básicas de uno de los clubes más laureados del país contra una cantera que suele surtir a los equipos de primera y segunda división.
Un duelo entre dos frecuentes protagonistas de los torneos nacionales y departamentales debería ser noticia por temas deportivos, sin embargo, fue el mal comportamiento el que generó polémica y abrió un debate.
Videos aficionados muestran cómo una vez finalizado el encuentro, jugadores de ambos equipos se fueron a los golpes. En el terreno de juego se observaba como integrantes de los dos clubes se lanzaban puños y patadas y se perseguían para agredirse mutuamente.