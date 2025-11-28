Violencia en el fútbol formativo: final de liga sub-13 terminó con gresca en la cancha y en las tribunas

La cancha Marte #1 que durante años ha sido testigo de los primeros pasos de niños y jóvenes que suelen convertirse en estrellas del fútbol profesional, ha sido el lugar de un hecho bochornoso en donde la violencia fue protagonista. En este considerado templo del fútbol aficionado se llevó a cabo la final del torneo de la Liga Antioqueña de Fútbol (LAF) Sub-13A entre Atlético Nacional y el Club Estudiantil. Un duelo entre las fuerzas básicas de uno de los clubes más laureados del país contra una cantera que suele surtir a los equipos de primera y segunda división. Lea también: Otra vez Nacional vs. Junior marcado por violencia en las gradas: supuesto hincha del tiburón recibió golpiza en Ditaires Un duelo entre dos frecuentes protagonistas de los torneos nacionales y departamentales debería ser noticia por temas deportivos, sin embargo, fue el mal comportamiento el que generó polémica y abrió un debate. Videos aficionados muestran cómo una vez finalizado el encuentro, jugadores de ambos equipos se fueron a los golpes. En el terreno de juego se observaba como integrantes de los dos clubes se lanzaban puños y patadas y se perseguían para agredirse mutuamente.

Ante el mal comportamiento de los menores de edad, se esperaría que desde la tribuna padres de familia y acompañantes llamaran a la cordura y promovieran el juego limpio, sin embargo, todo empeoró.

Desde las gradas los acompañantes de los menores lanzaban insultos a los niños. No siendo esto lo peor del momento, algunos padres del Atlético Nacional y el Club Estudiantil se fueron a los golpes, agravando lo acontecido dentro del terreno de juego.

Por el momento no ha habido un pronunciamiento público de ninguno de los involucrados, ni la LAF ni los clubes han emitido comunicaciones sobre lo sucedido. Se espera que con los videos y los reportes arbitrales se establezcan las respectivas sanciones.

¿La violencia se tomó el fútbol formativo?

Lo ocurrido entre jugadores y aficionados del Atlético Nacional y Club Estudiantil no ha sido lo único que ha empañado a certámenes donde debería primar la formación no solo del deportista, sino también de la persona, además de la promoción de talento y de los valores. A finales de agosto, en medio de un partido de niños de 10 años en la Hacienda Santa Bárbara en Floridablanca, Santander, mientras en la cancha los menores intentaban seguir como si nada ocurriera, los adultos alrededor se lanzaban golpes e insultos. Los videos viralizados en redes sociales fueron grabados por testigos que estaban en canchas aledañas, quienes mostraban como la intolerancia de los adultos pasaba inclusive por la cancha donde los niños estaban jugando.