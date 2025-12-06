A lo Super Bowl: la final del Mundial 2026 tendrá un show en el entretiempo y 30 minutos de descanso

Si el Mundial de 2026 parecía ser más estadounidense que mexicano y canadiense (por la disparidad en el número de ciudades sede en cada país), la más reciente decisión de la Fifa lo acaba de confirmar. Y es que, aunque pasó desapercibida durante el entretenido sorteo de la fase de grupos de la Copa Mundo, el presidente del ente rector del fútbol, Gianni Infantino, confirmó que la final del evento, que se disputará el 19 de julio de 2026 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, tendrá un espectáculo musical en el entretiempo, lo que obligará a que la pausa de 15 minutos entre el primer y el segundo tiempo del partido se extienda hasta media hora, como sucede en eventos deportivos como el Super Bowl del fútbol americano. “Los 104 partidos del Mundial tendrán la escala equivalente a 104 Super Bowls”, aseguró Infantino, quien agregó que la final tendrá un espectáculo “a la altura del evento más visto del mundo”.

El cambio fue anunciado durante el discurso de Infantino en el inicio del sorteo, en el que además de definirse el destino de las 48 selecciones en la primera ronda del Mundial, se le entregó el primer Premio Fifa de la Paz, “el fútbol une al mundo”, al presidente Donald Trump, uno de los tres mandatarios anfitriones. Siga leyendo: ¡Colombia presente! J Balvin deslumbró con show tricolor en el medio tiempo de la final del Mundial de Clubes 2025 La decisión de extender por más tiempo la pausa del juego para incluir un espectáculo en el intermedio era una decisión que se venía cocinando años atrás y que ya ha tenido varios experimentos. El primero fue en 2024, durante la final de la Copa América que se disputó en Miami, la colombiana Shakira se presentó en el entretiempo del que juego que enfrentó a Argentina y Colombia en el Hard Rock Stadium.