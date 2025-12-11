Por primera vez, las fincas silleteras de Santa Elena abren sus puertas a las novenas navideñas

Si bien la tradición silletera es aún más distinguida en agosto, mes de la Feria de Las Flores, en este diciembre desde la Corporación de Silleteros de Santa Elena, surgió una iniciativa sin precedentes: realizar las novenas navideñas en las fincas auténticas de este emblemático corregimiento.
Por eso, desde ayer, 10 de diciembre, hasta el sábado 20, las familias silleteras recibirán en sus hogares a aquellos que deseen participar, y quieran hacer de esta Navidad algo diferente y genuino.
“La idea nace por el cómo se vive la tradición navideña en Santa Elena: ir de casa en casa en las veredas haciendo las novenas. Por ende, se nos ocurrió hacerlo en las fincas porque también es una forma de que nuestros visitantes las conozcan, tengan esa cercanía con la cultura de esta zona y vivan una bonita experiencia, y que al conocer las fincas se enteren que estas están abiertas los 365 días del año y no solo durante Feria de las Flores”, dijo Diana Vélez, directora ejecutiva de la Corporación de Silleteros de Santa Elena.