La fintech paisa Sempli levantó US$10 millones para financiar a pymes con créditos en Colombia

La fintech paisa Sempli, especializada en crédito digital para micro y pequeñas empresas, acaba de dar un paso clave en su plan de crecimiento. La compañía anunció el cierre de un fondeo en deuda por US$10 millones, en el que participaron exclusivamente entidades locales: Banco de Occidente, Bancolombia, Banco AV Villas, Bancoldex, Fondo Presente y Comfama. Puede leer: Estas son de las startups paisas con mayor potencial de crecimiento en Colombia El objetivo es usar estos recursos para incrementar en más del 15% el valor de su cartera de crédito antes de finalizar el año, además de fortalecer la tecnología que soporta sus procesos de análisis de datos.

Sempli alcanza US$68 millones en recursos acumulados

Con esta operación, Sempli llegó a un acumulado de US$68 millones en fondeo. De ese total, una tercera parte corresponde a equity (capital propio) de sus accionistas y dos terceras partes a recursos de deuda. Este balance no solo refleja la capacidad de la compañía para atraer capital, sino también su madurez en el mercado financiero. De hecho, la fintech ajusta un año y medio de generación recurrente de utilidades, un hito que confirma la solidez de su modelo de negocio.

Sempli se convirtió en la primera fintech que emitió tarjetas de crédito para empresas y freelancers en Colombia.

En paralelo, la compañía ya superó la barrera de los 4.300 clientes activos y consolidó una participación del 1% en el mercado de crédito dirigido a micro y pequeñas empresas en Colombia. Aunque el porcentaje parece modesto, en un mercado tan competido, esta cifra es un avance importante para un jugador digital que busca ampliar el acceso al crédito formal.

Confianza de los bancos y visión a futuro

Para Esteban Velasco, CEO y cofundador de Sempli, este nuevo fondeo es una muestra de la confianza que han construido con las entidades locales. “Durante los últimos años, hemos venido migrando hacia fondeos 100% locales. Vemos liquidez en los mercados de fondeo colombiano, y más aún cuando nuestra compañía ya ajustó un año y medio de generación recurrente de utilidad. Estos recursos nos permiten desbloquear el acceso a crédito para miles de empresarios formales, e igualmente profundizar en los proyectos tecnológicos y de producto que venimos desarrollando”.

En palabras simples, la compañía está capitalizando el respaldo de los grandes bancos colombianos y de entidades de desarrollo como Bancóldex y Comfama, que ven en esta fintech un socio estratégico para llegar a un segmento que históricamente ha tenido barreras de acceso al crédito.

