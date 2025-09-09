La fintech paisa Sempli levantó US$10 millones para financiar a pymes con créditos en Colombia

La fintech paisa Sempli, especializada en crédito digital para micro y pequeñas empresas, acaba de dar un paso clave en su plan de crecimiento.
La compañía anunció el cierre de un fondeo en deuda por US$10 millones, en el que participaron exclusivamente entidades locales: Banco de Occidente, Bancolombia, Banco AV Villas, Bancoldex, Fondo Presente y Comfama.
Puede leer: Estas son de las startups paisas con mayor potencial de crecimiento en Colombia
El objetivo es usar estos recursos para incrementar en más del 15% el valor de su cartera de crédito antes de finalizar el año, además de fortalecer la tecnología que soporta sus procesos de análisis de datos.